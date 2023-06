Emozionante Lettera del Figlio a Spalletti dopo lo Scudetto del Napoli

La commovente lettera di Federico Spalletti figlio di Luciano, allenatore del Napoli, dopo la vittoria dello scudetto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Le parole di Federico Spalletti, figlio dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, sono piene di emozione e rispetto. Dopo la conquista dello scudetto da parte del padre, Federico ha scritto una toccante lettera al genitore: un tributo pieno d’amore e ammirazione per la costante lotta e la straordinaria vittoria del padre.

La lettera descrive come Federico abbia vissuto la scalata al successo del padre, un percorso caratterizzato da “fastidio, fatica, ansia“. A queste emozioni, a volte, si è aggiunto l’odio, generato dal costante parlare di uno scudetto che sembrava sempre fuori dalla portata del padre.

Spalletti, lettera che commovente del figlio

“Lo scudetto io l’ho sempre vissuto con fastidio, fatica, ansia, sentimenti che a volte sono sfociati in odio, obbligato a parlarne e sentirne parlare, ormai convinto che mio padre non lo avrebbe mai vinto“. Parole che emozionano a cui se ne aggiungono altre, un’etichetta insolita: “Un eterno ricco-povero: questa nella mia testa la ragione per vedere con serenità mio padre senza scudetto.

Avevo fatto il callo alla superificiale retorica del perdente, perché se è vero che nel calcio vincere è l’unica cosa che conta, arrivare ad un obiettivo, che sia personale o prefissato dalla società, non può che essere una vittoria.

Questa è la cosa di cui sono più fiero, che il mondo riesca a vedere lo Spalletti lavoratore con i miei stessi occhi, anche se per ragioni differenti, anche se non vuole: se era poesia non vincere in Italia per i motivi sopracitati, immaginate finalmente farlo in una piazza ricca-povera proprio come te“.

L’elogio a Napoli di Federico Spalletti

La vittoria dello scudetto ha portato grande gioia alla famiglia Spalletti. Questa lettera del figlio è una testimonianza di gratitudine e rispetto per un padre che, nonostante le sfide, non ha mai smesso di lottare per il successo.

L’emozionante lettera di Federico Spalletti è un tributo sentito al padre Luciano e a Napoli, un ricordo indelebile della loro condivisa lotta e del trionfo finale: la vittoria dello scudetto del Napoli.