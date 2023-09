Il Napoli travolge il Lecce, Politano esulta: “Abbiamo dimostrato chi siamo!”

Matteo Politano suona la carica sui social dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce: “Qualità e carattere, sempre affamati.”

Allo stadio Via Del Mare il Napoli ha conquistato una vittoria decisiva contro il Lecce, con un netto 4-0 che ha dimostrato la forza e la determinazione della squadra partenopea.

Un primo tempo equilibrato, rotto solo dal colpo di testa vincente di Ostigard. Nella ripresa, la squadra di Garcia ha dominato grazie alla rete in apertura di Osimhen e ai gol di Gaetano e Politano nel finale.

Una vittoria che rappresenta un segnale forte da parte del Napoli, che cercava la conferma di ripresa dopo il successo ottenuto contro l’Udinese mercoledì sera. La squadra partenopea sembra aver superato l’avvio difficile di stagione e le polemiche degli ultimi tempi, dimostrando di essere pronta a lottare per lo scudetto.

Dopo la partita, Matteo Politano ha condiviso la sua gioia sui social, dichiarando: “Abbiamo dimostrato ancora una volta chi siamo. Qualità e carattere. Sempre affamati.” Le sue parole riflettono la determinazione del Napoli, che ora si prepara per la sfida contro il Real Madrid in Champions League, con Politano che probabilmente sarà titolare anche in quella importante partita di martedì.