Osimhen in panchina a Lecce: il motivo dietro la decisione di Garcia

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è partito dalla panchina nella sfida della settima giornata di campionato con il Lecce.

CALCIO NAPOLI. A Lecce, al Via del Mare, è iniziata la sfida della settima giornata di campionato con una sorpresa non di poco conto: Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli, ha iniziato la partita in panchina, con Giovanni Simeone al suo posto. Una decisione tattica quella di Rudi Garcia, come spiega Massimo Ugolini, giornalista ed inviato di Sky Sport. Secondo le sue parole, la scelta di far iniziare Osimhen dalla panchina è stata dettata dal bisogno di fare un turnover, garantendo che il giocatore sia fresco e pronto per l’incontro di martedì contro il Real Madrid. Ugolini sottolinea come Osimhen desideri giocare ogni partita, ma l’allenatore fa le scelte in base alle esigenze della squadra, considerando anche altri fattori al di là delle prestazioni individuali.

Osimhen in panchina? Scelta dettata dal turnover, per averlo pronto per martedì contro il Real Madrid. Victor le vuole giocare tutte, ma l’allenatore decide e l’opportunità di una valutazione diversa passa da lui, che guarda altre cose in questo momento”.

Il motivo che filtra dalla società è turnover, poi è chiaro che possa entrare nella ripresa e a partita in corso. Che Osimhen sia contento di non giocare dal 1’ però non saprei”, ha riferito il giornalista.