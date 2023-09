Fine primo tempo, Kvaratskhelia rimane incredibilmente in campo

Il calciatore georgiano, Khvicha Kvaratskhelia, non è rientrato negli spogliatoi con i compagni al primo tempo di Lecce-Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia ha sorpreso tutti al termine del primo tempo di Lecce-Napoli, rimanendo in campo invece di unirsi ai compagni nello spogliatoio. Dopo il fischio dell’arbitro che ha siglato la fine del primo tempo, il giocatore georgiano è rimasto sul terreno di gioco del Via del Mare anziché seguire i suoi compagni per la pausa. La decisione insolita ha catturato l’attenzione dei telespettatori e ha destato curiosità in tutto lo stadio.

L’azione è stata preceduta da una rete di testa spettacolare di Ostigard che ha finora deciso le sorti della partita. Nonostante ciò, Kvaratskhelia ha deciso di rimanere concentrato e carico, scegliendo di proseguire il riscaldamento anziché prendersi una pausa.

Un gesto non convenzionale che dimostra la determinazione di Kvaratskhelia nel voler dare il massimo per la squadra, confermando il suo status di giocatore eccezionale nel panorama calcistico mondiale.