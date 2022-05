Le parole di Spalletti su Insigne sfuggite a tutti

Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa dopo Torino-Napoli, ha speso parole d’elogio su Lorenzo Insigne.

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi contro il Torino di Juric. Spalletti ha celebrato l’obbiettivo Champions e ha avuto parole di elogio per Fabian Ruiz e per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne.

“ Ciò che conta è il podio: sono tre le posizioni dove si consegnano le medaglie e noi dobbiamo salirci”. L’allenato azzurro ha poi proseguito: “ È stato raggiunto un grandissimo obiettivo (in riferimento alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ndr) ma questo in molti non lo vedono e così facendo tolgono meriti a ragazzi che hanno faticato tutto l’anno. Ma la gente sa che non è così. La mia mancata conferenza stampa di ieri era un voler dare merito al mio staff”.

Spalletti nel corso della conferenza stampa ha parlato di Lorenzo Insigne:

“Si è preso una responsabilità che altri non si sarebbero presi vista la difficoltà di questo momento per lui. Lorenzo deve vivere tutto serenamente. Ha fatto la scelta di andare ai Toronto ed è una scelta che va accettata da parte di tutti, noi sicuramente perdiamo un giocatore di grande livello. Ha dimostrato – ha proseguito l’allenatore del Napoli Spalletti – tutto il suo talento e il suo valore di calciatore e di uomo e proprio per questo può sempre girare a testa alta. Nel suo spaccato di carriera in Italia è stato un giocatore leale, qualitativo e tutti noi abbiamo goduto per le sue giocate”.