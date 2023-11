LDT – Napoli nel Mirino: Difendere l’Orgoglio Partenopeo Contro i Critici

Napoli al centro della critica dei media nazionali, alcuni tifosi hanno sfidato i critici che sempre più spesso sembrano avere due pesi e due misure.

LDT, lettere dai tifosi, riceviamo e pubblichiamo una lettera di alcuni tifosi del Napoli, che hanno risposto alle tante critiche piovute ingiustamente sul Napoli.

“Eg. Direttore, siete il faro nell’oceano. Fra i quasi secolari denigratori nostrani (dal 1861) siete la luce nel tunnel dei napolisti che da sempre attaccano il Napoli, anche quando vince. I giornalisti napoletani dovrebbero andare a Tele Juventus o a Tele Milano per imparare come difendere il patrimonio calcistico di una città e del Napoli. Invece, alcuni preferiscono fare le foglie di fico in Rai, Pressing e qualche altra Tv che si parli male del Napoli.

Molti altri invitano i detrattori del Napoli negli studi nostrani per farci offendere e denigrare. Non mancano gli editorialisti di testate nazionali schierati da sempre contro il Napoli. Una volta esisteva Napolissimo che ridicolizzava certi personaggi riportando le loro continue contraddizioni ma ora ci sono solo i napolisti che riportano per filo e per segno qualsiasi amenità. Alcuni siti napoletani le firmano pure certe dichiarazioni senza porsi alcun interrogativo sulla loro esattezza, come è accaduto al Corriere dello Sport poi smentito dal Calcio Napoli”.

I tifosi hanno poi aggiunto: “Ormai, a parte voi, il giornalismo partenopeo è un copia – incolla continuo. I nostri copisti dovrebbero andare a Torino per imparare i modi e le maniere per tutelare un nostro bene. Il Napoli vince a Berlino e i nostri buontemponi ci accusano di aver rubato ma se la Juventus prende pallonate per 90 minuti a Firenze si parla di grande carattere e forza.

Sarebbe il caso che a quei buontemponi napoletani si chiedesse quali analogie hanno visto tra il buon Napoli di Berlino e la strenua difesa ad oltranza della Juventus a Firenze. I nostri copisti non fanno cronaca raccontandoci i fatti del nostro calcio come certi arbitraggi che tutelano determinate squadre (Juventus, Inter, Milan) e penalizzano altre (Napoli).

I nostri copisti non si contrappongono, si accodano, ai media italici specializzati nel destabilizzare l’ambiente azzurro. I nostri napolisti sono espertissimi di tattiche e gioco del calcio, tali da impartire lezioni ai migliori tecnici del mondo (Benitez, Ancelotti, Spalletti, ecc…) in qualsiasi circostanza ed evento“.

Vincenzo P., Gaetano I., Luigi L., Salvatore G., Giuseppe F., Antonio E., Gennarino P.