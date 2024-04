Lazza nella bufera intona coro contro i napoletani. I tifosi azzurri: “Mai più a Napoli”

Ecco commenti social dei tifosi del Napoli indignati per il comportamento di Lazza:

“Ma che schifo è Lazza che canta quei cori contro di noi napoletani? Un essere davvero miserabile, da non far più mettere piede a Napoli!”

“Lazza si è dimostrato un perfetto cafone e maleducato. Cantare quelle schifezze contro un’intera città è da piccoli uomini. Che lo caccino via da Napoli!”

“Lazza choc, io non ci sto proprio a vedere un giovane così famoso e seguito che si abbassa a insultare un popolo intero in quel modo becero!”

“Ma vi rendete conto che roba è Lazza che al seguito del Milan si mette a intonare quelle melense contro di noi? Uno schifoso questo qui, gente del genere va silurata da Napoli!”

“Non avrei mai pensato che una persona come Lazza potesse scadere così in basso da insultarci per il solo fatto di essere napoletani. Ah già, ricordiamoci che è milanista…”

“Caro Lazza, le città maleducate sono altre. Tu rappresenti tutto ciò che di peggio esiste nel calcio italiano: discriminazione e ignoranza portate in prima serata!”

“Non ho parole per lo schifo di Lazza, uno come lui non merita di essere più ascoltato né visto a Napoli dopo quel gesto ignobile!”

“Siamo stufi di dover ingoiare questi insulti gratuiti solo perché napoletani. Lazza non lo vogliamo più nella nostra città, artisti del genere sono da buttare nella spazzatura!”

L’episodio si aggiunge purtroppo alla lunga serie di casi di discriminazione e offese subite dai napoletani in ambito sportivo e non solo, un problema atavico di maleducazione che si vorrebbe finalmente debellato.