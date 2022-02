Lavezzi capitano del Napoli, la foto social fa impazzire i tifosi

Ezequiel Lavezzi capitano del Napoli. Il Pochi posta la foto con la faccia ed i tifosi azzurri si scatenano con i commenti. L’attaccante argentino insieme ad Hamsik è il simbolo della rinascita partenopea. Dalle sabbie mobili della C alla Serie A con Lavezzi ed Hamsik. Questi due calciatori hanno scritto la storia moderna del Napoli. Una storia che suscita passione ed emozioni. Perché Lavezzi è stato quei giocatori capaci di infiammare il San Paolo, fare venire i brividi al pubblico. Dribbling, invenzioni e colpi di testa (come la pallonata ad Allegri a Cagliari ndr).

Come scordare quel gol all’ultimo secondo (nella zona Mazzarri) sempre a Cagliari, che fece impazzire il pubblico. Insomma emozioni a grandi livelli con Lavezzi che ha voluto rivivere quei giorni ed ha fatto venire di nuovo i brividi ai napoletani. Lavezzi ha pubblicato la foto con la fascia da capitano, quella che gli aveva lasciato Paolo Cannavaro. È bastato questo per scatenare l’amore del popolo napoletano che non è mai terminato.