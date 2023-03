La Uefa non fa sconti: rischio sanzioni per il Napoli

Oggi si gioca Napoli-Eintracht Francoforte, tensione per scontri tra Ultras. La Uefa può sanzionare il club di De Laurentiis.

Nella notte ci sono stati già i primi scontri tra ultras a Napoli, con un pullman che trasportava i tifosi tedeschi preso d’assalto da quelli partenopei. Di certo un modo pessimo di cominciare una giornata che si preannuncia lunghissima per la sicurezza in città.

Ieri nel capoluogo campano sono arrivati 400 ultras dell’Eintracht Francoforte sprovvisti di biglietto e questo non fa altro che aumentare il rischio di incidenti. L’appello di Giovanni Di Lorenzo al momento sembra caduto nel vuoto, ma si spera che quello della notte resti un fatto isolato.

Anche perché la Uefa potrebbe sanzionare anche il Napoli, come scrive Il Mattino: “Oggi ci sarà un piano di sicurezza speciale, al Maradona ma in tutta la città (saranno circa 600 gli agenti impegnati per prevenire la guerriglia in città). La Uefa considera Napoli città a rischio: in caso di incidenti, c’è il rischio di sanzioni per il club“.

Proprio Ceferin nella giornata di ieri ha protestato per le restrizioni ha imposto ai tifosi tedeschi. Una presa di posizione importante da parte del numero uno della Uefa, Aleksander Ceferin, contro le autorità italiane.