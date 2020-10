La Roma fiuta l’affare: “Vuole ancora Milik, ecco il piano dei giallorossi”

Arek Milik alla Roma a parametro zero, al massimo con un indennizzo al Napoli, così la società giallorossa vuole prendere l’attaccante polacco.

La Roma di Friedkin ha deciso non mollare Arek Milik, ma di continuare a seguire la pista fino a gennaio o forse fino a giugno. Secondo quanto scrive Repubblica la società giallorossa ha deciso di non spendere 25 milioni di euro per prendere subito il calciatore, ma vuole aspettare. Dopo le visite mediche la Roma si vuole cautelare, sarebbe pronta a fare uno sforzo già a gennaio, ma ancora meglio vorrebbe l’attaccante a parametro zero. Per fare questo dovrà attendere la prossima estate, quando scadrà il contratto del giocatore col Napoli, pronto ad una battaglia legale col calciatore.

Questo si potrebbe evitare se la Roma a gennaio decidesse di investire circa 10 milioni di euro, come indennizzo per il Napoli. Milik sarebbe pronto a trasferirsi alla Roma in qualsiasi momento, anche perché ha dato la sua parola ai dirigenti giallorossi. La Roma attende farà di tutto per prendere Milik a parametro zero. Il polacco, dopo essere stato sedotto e abbandonato dalla Juventus, ora vuole puntare sui giallorossi. Ha deciso che quella sarà la sua nuova destinazione e per questo ha rifiutato pure la Fiorentina negli ultimi giorni di mercato, quando il Napoli aveva praticamente chiuso l’affare coi viola.