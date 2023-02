La Juve non vince in Europa League. Sarà è troppo simile alla Champions?

La Juventus di Massimiliano Allegri, schierata con tutti i titolari, pareggia allo Stadium contro il Nantes in Europa League. Al gol di Vlahovic risponde Blas.

In questi giorni c’è chi ha scritto che l’Europa League ora è più difficile della Champions League. Ed evidentemente anche solo accostare la più prestigiosa competizione europea ai bianconeri gioca fa un brutto effetto. Va ricordato che i bianconeri non sono riusciti a superare il girone di Champions League, riportando una sola vittoria e appena tre punti in classifica.

La Juventus non riesce ad andare oltre al pareggio 1-1 contro il Nantes squadra che è posizionata al 13simo posto in Ligue 1. Eppure gli uomini di Allegri sono dati tra i favoriti per la vittoria finale dell’Europa League, ma ora dovranno andare a vincere in Francia per superare almeno il turno di Europa League.

Anche la Roma di Mourinho non è riuscita a vincere nella sfida fuori casa col Salisburgo. I giallorossi hanno perso 1-0 ed ora dovranno ribaltare il risultato allo stadio Olimpico.