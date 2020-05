La Bundesliga pronta a ripartire: “In campo il 15 maggio?”

La Bundesliga brucia le tappe secondo l’agenzia Reuters ci sono altissime probabilità che domani il governo tedesco dia il via libera alla ripresa del calcio.

Dal 15 maggio la Bundesliga potrebbe già rientrare in campo. L’agenzia Reuters anticipa le mosse del governo e citando fonti politiche fa sapere che l’esecutivo è pronto a far ripartire il calcio. La cancelliera Angela Merkel aveva fatto sapere la scorsa settimana che entro il 6 maggio ci sarebbe stata una decisione definitiva e proprio domani è in programma una riunione tra i presidenti delle Regioni ed il governo.

Secondo quanto riferisce Reuters c’ una “grande probabilità” che si trovi un accordo. Le squadre di Bundesliga sono pronte a tornare in campo dato che si stanno allenando già dal 6 aprile. Per questa ripartenza sono stati eseguiti screening di mass, che hanno individuato anche 10 casi di positività su 1724 test effettuati. Se la Bundesliga è pronta a ripartire non si può dire la stessa cosa della Serie A, dove il ministro Vincenzo Spadafora ha fatto sapere che ci vorrà ancora tempo per decidere.