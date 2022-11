Fedele: “Kvaratskhelia unico giocatore del Napoli che ha talento e numeri da fuoriclasse”

Enrico Fedele ritiene che Kvaratskhelia è l’unico giocatore del Napoli che ha talento e numeri da fuoriclasse

L’ex dirigente del Parma ed ex manager dei fratelli Cannavaro, Enrico Fedele, si sofferma sulle vicende del Napoli di Luciano Spalletti attraverso le frequenze di Radio Marte. In particolare l’opinionista punta l’attenzione su Khvicha Kvaratskhelia: “Ormai il Napoli è una costante, mentre la novità del momento è la Juventus dopo l’avvio difficile di campionato. Kvaratskhelia è l’unico giocatore del Napoli che ha talento ed ha numeri da fuoriclasse. Il Napoli per poter perdere questo campionato dovrebbe crollare o non giocare più”.

Enrico Fedele ha poi proseguito: “La forza offensiva del Napoli, a volte, concede qualche rilassatezza difensiva. Per me, per esempio, nell’ultima partita giocata sabato contro l’Udinese, il migliore in campo è stato Meret perché per la prima volta ho visto che ha letto due azioni agendo come un libero e anticipando l’avversario che era andato in contropiede”.

“Il portiere, secondo me, deve anticipare le giocate e farsi trovare pronto”. Ha concluso l’esperto dirigente ai microfoni dell’emittente radiofonica partenopea che conclude sulle prestazioni di Alex Meret che ha confezionato un inizio di stagione spettacolare.