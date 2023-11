Tanti top club europei su Kvaratskhelia: il georgiano monitorato attentamente dal Bayern Monaco

Il Bayern Monaco segue da vicino l’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia: ecco cosa filtra dal fronte tedesco.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Le voci provenienti dalla Germania suggeriscono un crescente interesse da parte del Bayern Monaco nei confronti del talentuoso giocatore georgiano del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. Le dichiarazioni del CT della Georgia, Willy Sagnol, sembrano confermare questa attenzione, posizionando il giocatore georgiano tra i bersagli principali del club bavarese.

Il Bayern Monaco sta monitorando attentamente Kvaratskhelia

Secondo quanto riportato in Germania, il Bayern Monaco sta monitorando attentamente le prestazioni di Kvaratskhelia durante l’attuale stagione con il Napoli, dedicando particolare interesse alla sua situazione contrattuale, che sembra destinata a una svolta nelle prossime settimane.

Ma cosa si sussurra dalle parti del Napoli? Al momento, ci sono conferme riguardo all’interesse effettivo da parte del Bayern Monaco, tuttavia, non sono stati ancora stabiliti contatti diretti né con l’entourage del giocatore né con il club azzurro. Nel giro di qualche settimana, il calciatore georgiano discuterà il suo rinnovo contrattuale con il Napoli, e sembra che ci sia l’intenzione da parte sua di rimanere anche nella prossima stagione.

Inoltre, si fa eco di un crescente interesse dalla Premier League, con club come Chelsea, Manchester City, Manchester United e Newcastle pronti a accelerare per assicurarsi le prestazioni di Kvaratskhelia nella prossima estate. Tuttavia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra determinato a blindare il talento georgiano e a non farlo assolutamente muovere dal club azzurro.