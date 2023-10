Pallone d’Oro 2023, Kvaratskhelia: “Ecco chi merita di vincerlo. Nessuna parola per descriverlo”

L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, a Parigi in occasione della cerimonia per la premiazione del Pallone d’Oro 2023.

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è nella lista dei 30 giocatori in lizza per il Pallone d’oro 2023 Per lui, come svelato dall’Equipe, il 17esimo posto, meglio di Jude Bellingham che si piazza al 18esimo posto. E questa sera è presente anche il talento georgiano nella serata di Parigi in occasione della cerimonia di premiazione che vedrà Leo Messi aggiudicarsi l’ennesimo premio in carriera, esattamente l’ottavo.

Lo stesso Kvaratskhelia ha detto ai microfoni di Espn: “Leo Messi merita di vincere il Pallone d’Oro. Ha vinto il Mondiale e non ho parole per descrivere quello che ha fatto… nessuna parola”.

Kvaratskhelia ha poi aggiunto ai microfoni di Sky Sport: “Se sono felice? Sì, certamente. Se avessi sognato di essere qui non avrei potuto immaginare lo stesso di arrivarci un giorno”.