Kvaratskhelia convocato dalla Georgia: il Napoli fa una richiesta

Kvicha Kvaratskhelia è stato convocato dalla Georgia, la società ha chiesto di lasciarlo a riposo a causa della lombalgia.

Kvaratskhelia dovrà rispondere alla chiamata della Georgia che ha convocato il suo miglior calciatore per l’amichevole Marocco-Georgia del 17 novembre. Sono tanti i giocatori convocati dalle Nazionali, ma solo 5 atleti del Napoli andranno ai Mondiali.

Tra i convocati c’è anche Kvaratkshelia che però ha saltato le ultime tre partite del Napoli a causa di un problema alla schiena. Una fastidiosa e dolorosa lombalgia che lo ha costretto a restare fuori. Spalletti lo ha sostituito con Elmas e Raspadori ed il Napoli ha comunque ottenuto tre vittorie, ma certo dover rinunciare alla classe di Kvaratskhelia non è assolutamente semplice. Ecco perché, secondo quanto scrive Repubblica, la società di Aurelio De Laurentiis vuole fare di tutto per preservare la salute del suo talento.

Il Napoli ha chiesto alla Georgia di lasciare Kvaratskhelia a riposo. In questo modo il calciatore potrà continuare il suo percorso di recupero, evitando altri fastidiosi dolori che potrebbero pregiudicare il suo rientro per gli allenamenti. Il Napoli avrà circa due settimane di riposo, poi ritornerà ad allenarsi a Castel Volturno. Poi ci sarà la partenza per la tournée in Turchia voluta da Spalletti, ma bisognerà sempre capire se sarà confermato alla luce dell’attentato di Istanbul.