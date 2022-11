Kvaratskhelia si allena da solo: vuole tornare in campo, le ultime novità

Kvicha Kvaratskhelia vuole tornare in campo per Napoli-Udinese, il giocatore ieri si è allenato da solo a Castel Volturno.

Il giocatore in giornata sosterrà un test decisivo per capire se potrà rientrare tra i convocati. Dovrà forzare i ritmi, correre e capire se sente ancora dolore. Tutto dipenderà da questo, perché se dovesse ancora sentire dolore non sarà convocato. Lo staff medico non forzerà i tempi di recupero, che si sono già dilatati perché non è possibile effettuare infiltrazioni di cortisone.

Dunque oggi sarà la giornata decisiva per capire se il georgiano potrà scendere in campo contro l’Udinese.

Kvaratskhelia vuole tornare in campo con Napoli-Udinese, tanto che ieri si è allenato da solo al centro sportivo di Castel Volturno. Il giocatore vuole giocare l’ultima partita prima della sosta per il Mondiale, poi il Napoli andrà in tournée in Turchia e giocherà solo amichevoli per non perdere il ritmo.

Anche Spalletti spera di poter avere il giocatore almeno tra i convocati, perché poter inserire un attaccante come il georgiano fa sicuramente la differenza, qualora la partita si dovesse mettere sui binari sbagliati. La squadra azzurra vuole chiudere in bellezza, centrando l’undicesima vittoria di fila e Kvaratskhelia può sicuramente dare una mano.