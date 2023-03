Kvaratskhelia 333: Ecco il segreto del numero magico per il georgiano

Kvaratskhelia ha fatto innamorare Napoli e tutti gli appassionati di calcio, il georgiano può regalare il 333 numero magico.

Khvicha Kvaratskhelia, il talentuoso centrocampista georgiano, continua a stupire in Serie A con la maglia del Napoli. Il giocatore è stato paragonato a Maradona dal tecnico Spalletti, grazie alle sue prestazioni eccezionali sul campo. In questa stagione ha segnato 11 goal e fatto 11 assist in 22 partite, aggiudicandosi il premio di miglior giocatore della Serie A del mese di febbraio.

NUMERI IMPRESSIONANTI PER KVARATKSHELIA

Il rendimento di Kvaratskhelia è impressionante, con una media di un goal realizzato o assist dato a partita, un’impresa inimmaginabile solo qualche mese fa. La sua ultima impresa, un gol da urlo contro l’Atalanta, ha lasciato tutti senza parole, dimostrando la sua tecnica e la sua potenza.

Kvaratskhelia è diventato l’arma segreta del Napoli in questa annata trionfale, dove la squadra sta spazzando via praticamente ogni avversario e procede spedita verso lo Scudetto. Sui social Kvara è stato associato al numero 333: Il numero 3, del terzo scudetto della storia, a 33 anni dall’ultima vittoria. In numerologia il 333 ha il significato angelico della Santa trinità, risveglia la creatività e stimola l’artista interiore. Infatti, in un contesto biblico si contrappone al numero del diavolo, il 666.

Il giocatore ha superato anche il suo compagno di squadra Victor Osimhen, diventando il giocatore della Serie A che ha preso parte a più gol (26) in tutte le competizioni in questa stagione. Inoltre, si è iscritto ufficialmente nella lista d’élite dei giocatori nati dal 2000 in avanti ad avere realizzato più di 10 reti nei maggiori cinque campionati europei in corso.

I COMPLIMENTI DI SPALLETTI

Il tecnico Spalletti ha fatto i complimenti a Kvaratskhelia, elogiando la sua capacità di creare pericolo e la sua tecnica, che gli permette di avvolgere il pallone nello stretto e portarselo a calciare in porta con rapidità d’esecuzione. La sua coppia con Osimhen si è dimostrata vincente, portando il Napoli alla vetta della classifica.

“Gli faccio i complimenti per la qualità della partita che ha fatto, si è trovato due volte davanti al portiere. Ha creato sempre pericolo, ha fatto un gol degno di Maradona. Sa avvolgere il pallone nello stretto, per portarselo a calciare in porta con quella rapidità d’esecuzione. Quando ti guarda in faccia e ti viene a puntare diventa devastante, questa volta si può scomodare il più forte del mondo”.

KVARATKSHELIA E OSIMHEN LA COPPIA D’ORO

Numeri incredibili che confermano l’annata super di Khvicha Kvaratskhelia, un protagonista inaspettato e un eroe che la città di Napoli attendeva per ritornare sul trono d’Italia dopo oltre tre decenni.

Kvaratskhelia è diventato un protagonista inaspettato e un eroe per la città di Napoli, che attendeva da oltre tre decenni di ritornare sul trono d’Italia. I numeri confermano l’annata super del georgiano, che si è dimostrato un vero e proprio talento del calcio europeo.