Kvara, all’Olimpico durante Lazio-Napoli, avvistato uno dei suoi agenti

Durante la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, Cristian Zaccardo dell’entourage del georgiano era presente allo stadio. Il giocatore è rimasto in panchina.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia continua a tenere banco in casa Napoli. Mentre il georgiano osservava dalla panchina la sconfitta per 3-1 contro la Lazio in Coppa Italia, un dettaglio interessante è emerso dalla serata dell’Olimpico.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, allo stadio era presente Cristian Zaccardo, membro dell’entourage del calciatore attualmente impegnato nelle trattative per il rinnovo con il direttore sportivo Giovanni Manna.

In campo, intanto, il posto di Kvaratskhelia è stato preso da David Neres, che ha offerto una prestazione discreta nel ruolo solitamente occupato dal georgiano.