Koulilbaly in conferenza stampa: “Attenti a Samatta. Diamo il 200%”

Kalidou Koulibaly ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di Champions con il Genk. Il difensore ritorna nella squadra che lo ha lanciato e lancia l’allarme: “Attenti a Samatta” parlando del giocatore della squadra belga.

Koulibaly chiede il massimo

In campionato ha ancora la squalifica da scontare ma Koulibaly vuole riprendersi il ruolo di leader difensivo in Champions ed in conferenza stampa carica la squadra: “Noi vogliamo vincere, ma di fronte troveremo il Genk che vuole i tre punti, dobbiamo dare il 200% per riuscire a portare a casa la vittoria, sarà una partita tosta”.

Difesa più solida

Il difensore chiede di più da se stesso e dalla fase difensiva: “Devo migliorare lo so, prendiamo troppi gol in campionato ed è necessario migliorare. Sono sicuro che lo faremo presto, sento la vicinanza dello staff tecnico e dei miei compagni che incitano e mi criticano, perché sanno che posso dare di più”. Domani ci sarà marcare Samatta, attaccante tanzaniano del Genk: “Attenti a Samatta, è molto forte” dice Koulibaly. Sul ritorno a Genk il difensore ha sottolineato: “Sono felice di tornare e mi fa molto piacere, ma domani gioco per il Napoli”.