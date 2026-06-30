30 Giugno 2026

Koné: il miglior centrocampista di Francia per la Coppa del Mondo 2026.

redazione 30 Giugno 2026
Manu-Kone-France-headphones.jpg

Patrick Vieira elogia Manu Koné: il miglior centrocampista di Francia

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA – Giugno 22: Manu Kone #6 della Francia arriva allo stadio prima della partita del Gruppo I della FIFA World Cup 2026 tra Francia e Iraq, allo Philadelphia Stadium. In questo evento, è emerso il commento di Patrick Vieira, leggenda dell’Arsenal e ex allenatore del Genoa, che ha descritto Manu Koné come “il miglior centrocampista in Francia al giorno d’oggi”.

Les Bleus sono impegnati questa sera contro la Norvegia alle 20:00 ora del Regno Unito (21:00 CEST), dopo aver già affrontato l’Iraq, dove Koné è sceso in campo dopo aver iniziato la competizione dalla panchina nel primo incontro contro il Senegal. Con 16 presenze nella nazionale maggiore, il giovane centrocampista sta avendo un ruolo sempre più rilevante durante questo mondiale.

Nel suo intervento su ITV Football, Vieira ha commentato: “Ha avuto una stagione davvero buona in Serie A con la Roma. È arrivato al Mondiale dopo alcuni infortuni, ma ciò non ha diminuito il suo valore”. Questa affermazione sottolinea non solo l’importanza di Koné per la squadra, ma anche la sua resilienza e capacità di affrontare le sfide.

Le doti tecniche di Manu Koné

Secondo Vieira, Koné si distingue per la sua mobilità, aggressività e capacità di vincere il pallone, e possiede anche abilità tecniche superiori. “Lo metterei avanti a Tchaouameni e Rabiot. Ha la capacità di partecipare alla manovra offensiva, sa rompere le linee e avanzare con il pallone”.

Quando gli è stato chiesto un confronto con giocatori come Roy Keane, Vieira ha respinto l’idea di etichettare Koné come un “water carrier”. “Non mi piace quel termine”, ha dichiarato Vieira. “Seppur possa vincere il pallone, ha anche un aspetto del gioco molto più sviluppato rispetto ad altri. Tchouameni, a volte, può risultare un po’ frustrante con troppi passaggi laterali o all’indietro, mentre Koné offre molte più opzioni in avanti”.

I dati confermano le parole di Vieira: la stagione corrente di Koné ha visto ben due gol e tre assist in 29 presenze in Serie A, contribuendo in modo sostanziale al terzo posto della Roma. Questo rendimento ha fatto salire il valore di mercato di Koné, che ora supera i 50 milioni di euro, specialmente se continua a brillare in questo mondiale.

La ricerca di una squadra per Manu Koné

Mentre l’Inter ha mostrato interesse per Koné nel corso dell’ultimo anno, la situazione attuale sembra favorire l’Arsenal, che è chiaramente in pole position per assicurarsi il giovane talento francese. La Roma, in bisogno di stabilizzare le proprie finanze entro il 30 giugno, potrebbe essere costretta a vendere, e Koné è tra i nomi più gettonati per un’uscita a prezzi notevoli, considerando che è stato acquistato per 18 milioni di euro dal Borussia Monchengladbach nell’estate del 2024.

Il monitoraggio delle prestazioni di Koné in questo mondiale potrebbe amplificare ulteriormente il suo appeal sul mercato. Le sue prestazioni eccezionali continuano a catturare l’attenzione di esperti e tifosi, suggerendo che il talento di Koné non passerà inosservato e che la sua carriera potrebbe subire una forte accelerazione nei prossimi mesi.

Per tenere d’occhio gli sviluppi futuri e le possibili trasferte di Koné, rimani aggiornato con le notizie sulle trasferte estive e le notizie di calciomercato, poiché il suo futuro potrebbe riservare sorprese affascinanti.

Le informazioni sulle prestazioni di Manu Koné possono essere trovate su fonti ufficiali come il sito della FIFA e i canali ufficiali della Roma.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Jorge-Mendes.jpg

Jorge Mendes, genio delle trattative, punta a Casadó per il Milan 2026 dopo Goncalo Ramos.

redazione 29 Giugno 2026
Brooke-Norton-Cuffy.jpg

Norton-Cuffy, talento in vetrina: Juventus, Napoli e Fiorentina lo puntano per il 2026-27.

redazione 29 Giugno 2026
fbl-eur-c1-lazio-bayern-munich.jpg

Proteste dei tifosi laziali il 2 luglio mentre Lotito acquista un nuovo club.

redazione 29 Giugno 2026
scotland-v-brazil-group-c-fifa-w.jpg

Ancelotti punta a un nuovo record al Mondiale 2026.

redazione 29 Giugno 2026
corriere-dello-sport-025234iqkc3.webp

Milan annuncia un acquisto da record, Como sorprende l’Inter e la Francia fa paura.

redazione 28 Giugno 2026
h_57122437.jpg

L’Italia potrebbe scegliere Boniek come alternativa a Maldini per il nuovo direttore tecnico.

redazione 28 Giugno 2026
brazil-v-france-international-fr-4.jpg

Reazione di Davide Ancelotti alla sostituzione di Neymar: polemiche e opinioni contrastanti.

redazione 28 Giugno 2026
Goncalo-Ramos-airport.jpg

Ramos pronto a diventare il calciatore più pagato del Milan con 74 milioni di trasferimento.

redazione 28 Giugno 2026
liverpool-v-crystal-palace-premi.jpg

Inter perde Palestra, Nico Paz e Curtis Jones: il futuro lontano per i talenti.

redazione 27 Giugno 2026
torino-fc-v-juventus-fc-serie-a-2-1.jpg

Juventus vicino a Vlahovic, Besiktas è l’unica alternativa concreta.

redazione 27 Giugno 2026
Honest-Ahanor-Vitinha.jpg

Offerta da 34 milioni per Ahanor, giovane talento italiano di Atalanta, attira l’attenzione europea.

redazione 27 Giugno 2026
us-sassuolo-calcio-v-juventus-fc.jpg

Lione mostra interesse per il problematico asset della Juventus Openda.

redazione 27 Giugno 2026

Ultimissime

Manu-Kone-France-headphones.jpg

Koné: il miglior centrocampista di Francia per la Coppa del Mondo 2026.

redazione 30 Giugno 2026

Esplora il tuo potenziale: affronta la sfida per migliorare e crescere nel tuo settore.

redazione 30 Giugno 2026
UNITALSI-Torre-del-Greco-soggiorno-estivo.jpg

Soggiorno estivo UNITALSI a Torre del Greco: eventi musicali, mare e cucina per beneficenza.

Anna Gaia Cavallo 30 Giugno 2026
news431663.jpg

Aggressione a Napoli: studentessa Erasmus colpita, il Prefetto interviene per garantire sicurezza.

Anna Gaia Cavallo 30 Giugno 2026
GettyImages-2224292441-scaled.jpg

Storia della tradizione di fragole e panna a Wimbledon: ecco perché le gustano.

redazione 29 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }