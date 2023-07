Il Napoli insiste su Kilman e aspetta lo sconto dal Wolverhampton: i dettagli

Il Napoli ha individuato il sostituto perfetto di Kim nel profilo di Max Kilman del Wolverhampton. Ora si attende lo sconto.

Il Napoli sta cercando di rinforzare la sua squadra in vista della nuova stagione calcistica. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il club del sud Italia ha messo gli occhi su un difensore centrale e ha individuato la sua prima scelta per il post Kim: Max Kilman del Wolverhampton.

L’obiettivo del Napoli è chiaramente quello di trovare un sostituto all’altezza di Kim, e il club spera di concludere l’operazione entro la fine del ritiro estivo a Castel Di Sangro, fissata per il 12 agosto. Il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha indicato proprio questa data come la scadenza per definire i progetti della squadra in vista dell’inizio del campionato, previsto per una settimana dopo.

Kilman sembra essere il nome che sta dominando le trattative, nonostante il Wolverhampton richieda un ingente pagamento di 40 milioni di euro per cederlo. Il Napoli non intende arrendersi facilmente e sta aspettando che il club inglese possa abbassare le sue pretese nel corso del tempo.

“La priorità assoluta è l’erede di Kim, il Napoli vuole definire l’operazione entro la fine del ritiro di Castel Di Sangro. La prima scelta è Kilman del Wolverhampton, il Napoli non ha intenzione di mollare, segue la strategia dell’attesa per arrivare all’obiettivo, è convinto che possa abbassare le pretese del club inglese, che chiede 40 milioni di euro, giocando sul fattore tempo”.

La squadra partenopea è fiduciosa nel poter concludere positivamente questa trattativa e assicurarsi il difensore centrale che tanto desidera.