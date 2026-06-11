Juventus riaccende interesse per Muharemovic, sconto del 50% e possibile scambio con Adzic.

Interesse di Juventus per Tarik Muharemovic

Il 6 dicembre 2025, nel match di Serie A tra US Sassuolo Calcio e ACF Fiorentina al Mapei Stadium, Tarik Muharemovic ha festeggiato il suo secondo gol con la maglia neroverde. Questa prestazione ha ulteriormente accresciuto l’attenzione sul giovane difensore bosniaco, che ha già mostrato il suo talento in campionato. Secondo alcune fonti italiane, Juventus sarebbe tornata a interessarsi al calciatore e potrebbe sondare nuove opzioni per riportarlo all’Allianz Stadium.

Originario di Bosnia ed Erzegovina, Muharemovic ha lasciato la Juventus per unirsi al Sassuolo nel 2024, firmando un accordo permanente nel 2025. È importante notare che i bianconeri detengono una clausola di rivendita del 50%, il che potrebbe trasformare qualsiasi transazione futura in un’opportunità vantaggiosa, mentre aumentano le speculazioni su un possibile trasferimento nel prossimo mercato estivo.

Inoltre, rumors recenti hanno suggerito un possibile scambio con Vasilije Adzic, il che renderebbe la trattativa più interessante per entrambe le squadre. Juventus sta cercando di rinforzare la propria rosa, e l’aggiunta di Muharemovic potrebbe rivelarsi un’ottima mossa in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di qualificarsi nuovamente per la Champions League.

Prospettive per il futuro di Muharemovic

Nell’imminente Coppa del Mondo, ci si aspetta che Muharemovic metta in mostra le sue abilità, contribuendo così a innalzare il suo valore di mercato. Sassuolo è fiducioso che le sue prestazioni internazionali possano attirare l’attenzione di altri club, non solo in Italia, ma anche in Premier League, dove si parla di interessamenti da parte di diverse squadre.

La possibilità di una guerra di offerte tra club della Premier League è vista di buon occhio dal Sassuolo, che spera di massimizzare il profitto da un eventuale trasferimento. Questa prospettiva è ulteriormente rafforzata dalle prestazioni robusti che Muharemovic ha offerto in Serie A, tanto da sembrare pronto per un salto a una squadra con ambizioni più alte.

L’idea di un ritorno alla Juventus è appoggiata dalle valutazioni dei dirigenti bianconeri, che credono che il 23enne sia pronto a competere a livelli superiori. La prospettiva di giocare in Europa League nella stagione 2026-27 è considerata un’ottima occasione di crescita per il giovane talentuoso. Questa mossa non solamente lo aiuterà nel processo di maturazione, ma aumenterà anche le sue chances di affrontare competizioni europee, affinando ulteriormente le sue abilità.

Fonti e sviluppo della trattativa

Risulta chiaro che negoziare con Sassuolo non sarà semplice, anche considerando la suddetta clausola di rivendita. Sebbene Juventus abbia un vantaggio economico, dovrà comunque affrontare le richieste di un club che vuole mantenere i propri talenti. Secondo La Gazzetta dello Sport, le trattative potrebbero includere un prestito di Adzic, che andrebbe a migliorare la proposta iniziale, rendendo più appetibile l’affare per il Sassuolo.

Con l’estate ormai alle porte e un mercato ricco di opportunità, tutti gli occhi sono puntati su Muharemovic. Il suo futuro sembra promettente e, con le giuste offerte e un buon rendimento in campo, potrebbe davvero cambiare squadra. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi su questa intrigante situazione di mercato.

Fonti ufficiali: Gazzetta dello Sport, Sky Sport.

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