Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali, sorpresa Ndombele e Soulè

Juventus-Napoli le formazioni ufficiali della sfida che si gioca all’Allianz Stadium. C’è Ndombele titolare al posto di Zielinski.

Juve e Napoli arrivano al big match della 31sima giornata di Serie A con umore completamente diverso. I bianconeri sono in semifinale di Europa League e si sono visti cancellare, almeno momentaneamente la penalizzazione.

Il Napoli mastica amaro per l’eliminazione dalla Champions League, ma ha l’occasione di allungare ulteriormente sul secondo posto, dopo la sconfitta della Lazio.

Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali

Allegri fa due cambi importanti tra le fila dei bianconeri. In difesa il trio di centrali sarà composto da Gatti, Rugani e Danilo, quindi fuori Bremer, in porta Szczesny. A centrocampo Rabiot, Locatelli e Miretti sono i centrali, con Kostic a sinistra e Cuadrado a sinistra. In attacco novità assoluta con Soulé e Milik.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo, Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Milik.

Nel Napoli Spalletti deve rinunciare a tre infortunati: Politano, Mario Rui e Rrahmani. In porta ci va Meret, Juan Jesus resta titolare ma rientra Kim al centro, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. Sorpresa a centrocampo dove Ndombele gioca titolare al posto di Zielinski e vince il ballottaggio con Elmas dopo la buona prestazione col Milan. In attacco spazio a Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguisa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Dove vedere Juventus-Napoli: tv e streaming

Il match tra Juventus e Napoli verrà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Dazn, disponibile per tutti gli abbonati.

Juventus-Napoli sarà trasmessa ance in streaming, basterà scaricare l’applicazione Dazn su console di gioco come Playstation o Xbox o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX.

Telecronaca e commento tecnico

La sfida tra Juventus e Napoli sarà commentata da Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.