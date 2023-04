Juve-Napoli, Esposito attacca Fabbri: “Gatti caprone, il suo cazzotto era da espulsione”

Il noto giornalista Paolo Esposito si scaglia contro l’arbitro Fabbri dopo alcune decisioni presi in Juventus-Napoli.

Paolo Esposito non le manda a dire. Il giornalista napoletano della trasmissione Area Di Rigore si è scagliato contro l’arbitro di Juve-Napoli, Fabbri, definendolo colpevole di aver ‘condizionato’ la gara con i suoi provvedimenti. Esposito ha criticato l’arbitro per la decisione di non espellere Gatti per il suo pugno a Kvaratskhelia, sostenendo che non ci fossero dubbi sulla gravità della situazione.

“Quel caprone di Gatti andava espulso, vergogna Fabbri e Var!”, afferma Esposito. Il giornalista si esprime con parole forti, definendo la decisione dell’arbitro e del Var come una “vergogna”.

“E’ cominciata la vergogna juventina dell’arbitro Fabbri e del Var!

Il cazzotto del caprone Gatti a Kvaratskhelia, è da espulsione! Senza se e senza ma!!!”.