Juventus, i tifosi scatenati: “Napoli, come passare da una notte da leoni a una da cogl***i”

I tifosi della Juventus commentano con sarcasmo sui vari l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia per mano della Cremonese.

La sconfitta del Napoli contro la Cremonese nella Coppa Italia ha suscitato reazioni ironiche e sarcastiche tra i tifosi della Juventus. La partita, che si è giocata allo Stadio Maradona, è stata molto sorprendente perché la squadra di Luciano Spalletti, che si trova al quarto posto in classifica di Serie A, è stata eliminata dalla Cremonese, che invece è la “fanalino di coda” della classifica e distante ben 40 punti dai partenopei.

I TIFOSI DELLA JUVE DERIDONO IL NAPOLI

I tifosi della Juventus commentano con sarcasmo l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia per mano della Cremonese di Davide Ballardini. L’accaduto allo Stadio Maradona ha suscitato una forte reazione da parte dei tifosi bianconeri, che hanno espresso la loro soddisfazione sui social network. “Tutte le energie profuse solo per battere l’odiata Juve, unico vero obiettivo stagionale”, “Passare da una notte da leoni con la Juve a una notte da cogl***i con la Cremonese è un attimo”; “Ma pensa tu, per battere la Juve si sono spompati così tanto che sono stati fatti fuori dalla Cremonese”, questi sono solo alcuni commenti che si possono leggere sul web. I tifosi della Juventus hanno espresso la loro soddisfazione per l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia, sottolineando l’importanza che questa squadra attribuisce alla Juventus nella loro stagione.