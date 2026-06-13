Juventus cerca un giocatore inglese in caso di partenza di Cambiaso questo estate.

Il possibile approdo di Djed Spence alla Juventus

LIVERPOOL, INGHILTERRA – 26 OTTOBRE: Djed Spence del Tottenham Hotspur durante la partita di Premier League tra Everton e Tottenham Hotspur allo Hill Dickinson Stadium il 26 ottobre 2025 in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Recenti notizie dall’Italia indicano che la Juventus starebbe prendendo in considerazione l’ingaggio di Djed Spence, terzino del Tottenham e della nazionale inglese, nel caso in cui Andrea Cambiaso lascia il club questa estate. Marco Ottolini, direttore sportivo dei Bianconeri, potrebbe svolgere un ruolo fondamentale in questa trattativa.

Le ambizioni della Juventus per la stagione 2026-27

Nonostante una fine di stagione 2025-26 deludente, che ha visto la Vecchia Signora mancare la qualificazione alla Champions League, la società è determinata a costruire una rosa competitiva per la prossima stagione. Secondo le fonti, Juventus sta avanzando nella trattativa per ingaggiare il portiere dell’Aston Villa, Emiliano Martinez, e desidera rafforzare il reparto offensivo aggiungendo nomi come Alexander Sorloth, Brahim Diaz e Randal Kolo Muani.

Per realizzare questi acquisti ambiziosi, la Juventus dovrà prima cedere alcuni dei suoi giocatori attuali. Gleison Bremer è uno dei giocatori potenzialmente in uscita, grazie a una clausola di uscita di 58 milioni di euro nel suo contratto. Anche Cambiaso potrebbe essere sacrificato, a causa delle recenti voci di mercato.

Secondo SportMediaset, nel caso in cui Cambiaso lasciasse la Juventus, sarà necessario cercare un nuovo terzino. Spence è stato identificato come un candidato ideale, grazie alle sue abilità nel ricoprire sia il ruolo di terzino destro che di terzino sinistro. Il giocatore ha già dimostrato di essere a suo agio nel campionato italiano, avendo già trascorso parte della sua carriera in Serie A.

Spence conosce bene Marco Ottolini, che lo portò al Genoa nella seconda metà della stagione 2023-24. La familiarità con la Serie A rende Spence un’opzione interessante per il club torinese, soprattutto considerando che il Tottenham ha recentemente ingaggiato Andrew Robertson e possiede già altri terzini come Destiny Udogie e Pedro Porro. Le opportunità di Spence a Londra potrebbero essere limitate nella prossima stagione, spingendolo a considerare un trasferimento.

Le intenzioni della Juventus di rafforzare la squadra sono chiare, e aggiungere un giocatore come Spence a difesa potrebbe apportare freschezza e qualità al reparto. Le trattative sono ancora in fase iniziale, ma l’interesse per il terzino del Tottenham sta crescendo. La Juventus potrebbe approfittare della situazione di Spence e cercare di chiudere l’affare in modo rapido.

Il piano strategico della Juventus per il calciomercato

Il mercato estivo rappresenta un’opportunità cruciale per la Juventus, che ha bisogno di apportare miglioramenti significativi alla squadra. Oltre alla questione legata al terzino, il club sta pianificando di investire in altre posizioni chiave, inclusa la porta, dove si sta muovendo per assicurarsi Emiliano Martinez. L’acquisto di nuovi giocatori dipenderà dall’effettiva uscita di alcuni nomi di peso dalla rosa attuale.

Il rendimento della squadra nella scorsa stagione ha evidenziato la necessità di un rinnovo e di una maggiore competitività. Con il supporto del direttore sportivo Ottolini, la Juventus mira a rinforzare il proprio organico, puntando su calciatori che possano fare la differenza. Djed Spence, in particolare, rappresenta una scelta interessante vista la sua versatilità e il suo affiatamento con l’ambiente italiano.

In questo contesto, è cruciale che la Juventus agisca tempestivamente. Con l’apertura della finestra di calciomercato, le offerte per giocatori come Cambiaso e Bremer potrebbero arrivare e, in questo scenario, la Juventus deve essere pronta a portare a termine accordi vantaggiosi. Solo così potrà evitare di ripetere gli errori della stagione passata e tornare a competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa.

In conclusione, il futuro di Djed Spence e altre trattative di mercato rimangono da seguire con attenzione, e gli sviluppi nei prossimi mesi potrebbero definirne la direzione. Fonti ufficiali confermano che il club è attivo e pronto a rispondere alle opportunità che il mercato estivo offrirà.

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