Incendio campo rom a Scampia: Regione rassicura, dati nella norma e monitoraggio attivo.

Incendio nel Campo Rom di Scampia: Le Parole dell’Assessora Pecoraro

Napoli – Nella notte scorsa, un incendio ha colpito l’area del campo rom di Scampia, suscitando preoccupazione tra i residenti e attivando immediatamente le operazioni di soccorso e monitoraggio ambientale. Claudia Pecoraro, assessora all’Ambiente della Regione Campania, è intervenuta per fornire aggiornamenti sulle attività in corso, rassicurando i cittadini sui primi risultati delle indagini scientifiche effettuate.

“L’incendio di Scampia è un episodio che richiede la massima attenzione da parte delle istituzioni,” ha dichiarato l’assessora. “Stiamo osservando con attenzione l’evoluzione della situazione, assistiti da Arpa Campania e dagli enti competenti che operano nel controllo e nel monitoraggio ambientale.”

L’esponente della giunta regionale ha evidenziato l’importanza di una risposta rapida, sottolineando il lavoro svolto da tutti gli enti coinvolti nella gestione delle emergenze. Pecoraro ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a chi ha operato per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza della zona interessata.

Attività di Monitoraggio Ambientale e Sicurezza Pubblica

“Desidero ringraziare la Protezione Civile, l’assessora Fiorella Zabatta, il corpo dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale tecnico di Arpa Campania per il tempestivo intervento e per il lavoro che stanno continuando a fare in queste ore,” ha affermato Pecoraro, attribuendo loro grande merito nel gestire la situazione critica.

La preoccupazione principale per i cittadini della zona nord di Napoli riguarda le implicazioni per la salute pubblica dovute ai fumi prodotti dall’incendio. L’assessora ha condiviso i primi risultati forniti dai tecnici ambientali di Arpa Campania, pur avvertendo che le analisi sono ancora in corso.

“Secondo le informazioni che ci arrivano da Arpa Campania, sono stati avviati subito accertamenti ambientali e monitoraggi previsti per incidenti di questo tipo,” ha chiarito l’assessora. “Dai primi dati non emergono valori anomali nelle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria a Napoli che possano essere riconducibili all’incendio. Le verifiche e i campionamenti sono tuttora attivi per approfondire tutti gli aspetti dell’evento.”

Impegno Continuo della Regione Campania

La salvaguardia della salute dei cittadini rimane una priorità assoluta per la Regione Campania. Pecoraro ha assicurato che l’amministrazione continuerà a monitorare attentamente la situazione nei giorni a venire, in attesa dei risultati più approfonditi sui filtri delle centraline e sui terreni circostanti.

“La Regione Campania seguirà l’evoluzione della situazione con attenzione, garantendo supporto alle attività svolte da Arpa Campania e da altri enti coinvolti,” ha aggiunto Pecoraro. “La tutela dell’ambiente e della salute delle persone è un impegno irrinunciabile. Ogni valutazione futura sarà basata su dati scientifici e sui risultati degli accertamenti tecnici che saranno resi disponibili nei prossimi giorni.”

La situazione attuale rimane dunque sotto attenta osservazione, mentre i cittadini sono invitati a rimanere informati attraverso i canali ufficiali. Le autorità locali collaborano attivamente per garantire che ogni aspetto di sicurezza venga considerato e che la salute pubblica non venga compromessa. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le informazioni rilasciate da fonti affidabili come Arpa Campania e comunicazioni ufficiali della Regione Campania.

In un contesto di emergenza come questo, l’unione e la collaborazione tra le istituzioni e la comunità sono fondamentali per affrontare gli sbagli del passato e costruire un futuro più sicuro e sostenibile per tutti i cittadini. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e continuiamo a monitorare l’andamento della situazione per garantire il benessere dell’intera popolazione coinvolta.

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