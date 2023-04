Juve: rammarico per Raspadori, lo hanno snobbato, lui li ha puniti

Giacomo Raspadori è stato protagonista durante Juventus-Napoli, ma era anche un obiettivo del mercato bianconero.

Il tiro al volo che Raspadori ha segnato contro la Juventus va di diritto nei momenti magici della stagione del Napoli 2022/23. Ancora una volta all’ultimo minuto il giocatore ex Sassuolo ha piazzato una sua zampata decisiva, questa volta in grande stile, con un gol difficile da fare, soprattutto con quella pressione.

Sicuramente un rammarico per la Juventus che non ha creduto in Raspadori, mentre il Napoli lo ha voluto a tutti i costi investendo anche oltre 35 milioni di euro per portarlo in azzurro. Lo stesso giocatore ha voluto fortemente la maglia azzurra.

Ecco il retroscena che viene raccontato da Gazzetta dello Sport: “A tanti la rete di Raspadori nel finale (a proposito, chissà se qualcuno a Torino si starà mangiando le mani per averlo sondato e poi snobbato) ha ricordato quella di Koulibaly di cinque anni fa, che diede agli azzurri l’illusione di poter riaprire la lotta tricolore.

Stavolta invece l’1-0 avvicina il popolo napoletano a un sogno coltivato per tanti, troppi anni, da quando Maradona indossava quella divisa“.