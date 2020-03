Jovic al Napoli, il Real vuole assicurasi due top player azzurri

Luka Jovic è finito nel mirino del Napoli, nelle trame di calciomercato c’è anche il Real Madrid che chiede agli azzurri Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly.

Quaranta milioni di euro, questa la cifra che il Napoli è pronto a mettere sul piatto della bilancia per assicurarsi Luka Jovic. L’attaccante ex Entracht Francoforte è oscurato al Real dalla presenza di Benzema, nonostante dalla casa blanca abbiano speso 60 milioni di euro per poterlo portare in Spagna. Per ora la trattativa è solo abbozzata,anche perché il momento estremamente delicato che vive il calcio mondiale non permette di spingersi troppo oltre.

Nonostante tutto il Napoli ha cominciato a gettare l’amo per riuscire a prendere il calciatore che per caratteristiche tecniche ed età è molto vicino alla filosofia del presidente Aurelio De Laurentiis. L’intoppo resta il prezzo, dato che Florentino Perez difficilmente accetterà di cederlo a venti milioni in meno di quanto lo ha comprato.

Jovic al Napoli, Perez vuole due gioielli azzurri

Secondo quanto riferito dal portale Don Balon ci sarebbe un modo per convincere Perez a cedere Jovic. Il Napoli dovrebbe mettere sul tavolo delle trattative il cartellino di uno tra Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Il Real Madrid sta seguendo da vicino entrambi i calciatori, soprattutto il centrocampista spagnolo che piace tantissimo alla merengues. De Laurentiis per cedere i suoi due top player chiede oltre 100 milioni di euro, quindi se dovessero rientrare in trattativa allora sarebbe il Real Madrid a dover compensare ciò che manca. In questa prospettiva la trattativa diventa molto complessa, ma non impossibile dato che da settimane in Spagna rilanciano con insistenza il nome di Jovic per il Napoli. La società azzurra comunque guarda anche sul fronte interno per cercare un sostituto di Milik che sembra oramai destinato alla partenza. Belotti è il nome più gettonato, con l’attaccante del Torino che piace molto a Gattuso.