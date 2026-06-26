Jones può seguire l’esempio di McTominay: Heskey commenta i legami con l’Inter.

Le prospettive di Curtis Jones: un’estate ricca di possibilità?

A Milano, durante l’incontro della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26, Curtis Jones del Liverpool ha dimostrato le sue abilità, controllando il pallone sotto la pressione di Nicolo Barella dell’FC Internazionale Milano. Questa partita, giocata il 9 dicembre 2025 allo Stadio San Siro, ha messo in evidenza il talento del giovane centrocampista, ma le voci di mercato stanno intensificando l’interesse attorno al suo futuro.

Emile Heskey, ex attaccante di Liverpool e della Nazionale inglese, ha espresso il suo supporto per una possibile partenza di Curtis Jones da Liverpool in questo mercato estivo. Secondo Heskey, la situazione contrattuale del giocatore suggerisce un probabile allontanamento. Il paragone con Scott McTominay, che ha visto la sua carriera rinascere grazie al trasferimento al Napoli, serve come spunto per discutere di come un cambiamento di ambiente possa influenzare positivamente Jones.

Citando le sue impressioni a Live Football Tickets, tramite FCInter1908, Heskey ha commentato: “Sarei molto sorpreso se non stesse cercando un nuovo contratto. C’è qualcosa che mi dice che non sono disposti a offrirgli ciò che desidera. O non vogliono proporgli un nuovo contratto, o semplicemente non intendono soddisfare le sue aspettative.”

Il potenziale di Curtis Jones: una carriera da rinnovare

La carriera di Curtis Jones è in un momento cruciale. A soli 24 anni, il giocatore aspira a diventare un titolare fisso nella Nazionale inglese, ma la chiave per raggiungere questo obiettivo è giocare regolarmente a livello di club. Heskey ha lodato le qualità del giovane centrocampista, sottolineando che ha il potenziale per lasciare un segno significativo nel calcio, simile a quello che McTominay ha fatto in Italia.

“Curtis ha grande potenziale, possiede qualità di leadership e può giocare in diverse posizioni. Ha bisogno di tempo di gioco costante per fare il salto necessario nella sua carriera,” ha detto Heskey. “Prendendo spunto da Scott McTominay, la sua transizione in Serie A ha cambiato la percezione che le persone avevano di lui come calciatore. Penso che Curtis possa seguire un percorso simile.”

McTominay ha vissuto un periodo difficile nella Premier League prima di trasferirsi al Napoli. Da allora, la sua carriera ha preso una piega favorevole: dopo aver vinto un Scudetto e aver ricevuto il titolo di MVP della lega per la stagione 2024/25, McTominay è tornato a essere uno dei giocatori più discussi nel calcio europeo. A questo punto, Inter e altre squadre di Serie A stanno tenendo d’occhio la situazione di Jones, che ha solo un anno rimanente sul suo contratto con il Liverpool.

Inter interessata: cosa aspettarsi dal mercato estivo

Il trasferimento di Curtis Jones all’Inter sarebbe un grande passo nella sua carriera. Attualmente, il club milanese è considerato il principale contender per il centrocampista, e il suo arrivo potrebbe segnare un’ulteriore evoluzione nella squadra. Per Jones, unirsi a un club con una storia ricca e una forte ambizione di successo potrebbe rivelarsi vantaggioso, soprattutto in un momento in cui il suo posto a Liverpool è in discussione.

Le parole di Heskey risuonano forti, suggerendo che i dirigenti di Liverpool siano riluttanti a soddisfare le sue richieste. La pressione di dimostrare il proprio valore e di garantirsi un posto nell’undici titolare sarà un fattore decisivo per il giovane giocatore. Non solo deve affrontare la competitività all’interno della sua attuale squadra, ma deve anche considerare le opportunità altrove, specialmente in un campionato come la Serie A, dove i talenti vengono spesso valorizzati e potenziati.

Il futuro di Curtis Jones e il suo potenziale trasferimento potrebbero rappresentare non solo il punto di svolta della sua carriera, ma anche un esempio di come i trasferimenti tra premier league e campionati europei possano cambiare le sorti di un giocatore. Con squadre come l’Inter pronte ad accogliere giovani talenti, il mercato estivo si preannuncia interessante sia per il club che per i tifosi.

Fonti ufficiali come Liverpool FC e FC Internazionale confermano le voci di mercato e le trattative. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi su questa intrigante saga di trasferimenti.

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