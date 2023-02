Jeda: “Osimhen fa paura agli avversari. Confronto con Lautaro? Ecco come la penso”

Jedaias Capucho Neves ex giocatore ha parlato di Victor Osimhen e del confronto con Lautaro Martintenz dell’Inter.

Jeda ai microfoni di Radio Sportiva incorona l’attaccante del Napoli e dice: “Osimhen fa paura agli avversari. È questa la definizione giusta, quando lo vedono giocare hanno paura, ce ne vogliono almeno due solo per pensare di fermarlo“.

In questi giorni si è parlato molto del confronto tra Osimhen e Lautaro, ecco il punto di vista di Jeda: “Io credo che Osimhen attualmente sia l’attaccante più forte del campionato di Serie A e tra i migliori d’Europa. Con tutto il rispetto per Lautaro Martinez, che è un grandissimo attaccante e va rispettato, io prendo sempre Osimhen, per me è il più forte di tutti senza alcun rivale“.

Ma l’ex giocatore del Cagliari parla anche di Kvaratskhelia e aggiunge: “Complimenti al Napoli perché è stato molto scaltro a prendere questo giocatore. Nessuno immaginava potesse avere un impatto così sulla Serie A. Vanno fatti i complimenti a Giuntoli, perché è riuscito a prendere un giocatore che gli altri grandi club non hanno notato. Questo dice molto su come lavorano i dirigenti del Napoli”.