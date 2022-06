Italia sconfitta ma Ambrosino è super: “Quasi segna da centrocampo”

Giuseppe Ambrosino ancora protagonista con l’Italia Under 19 nonostante la sonora sconfitta con la Francia. Gli azzurrini hanno vinto le prime due partite del girone, in cui Ambrosino ha segnato anche il primo gol con l’Italia Under 19. Poi è arrivata la sconfitta 4-1 con la Francia agli Europei. l’Italia comincia anche bene andando in vantaggio con gol di Volpato su assist proprio di Ambrosino, poi la Francia dilaga e si porta a casa i tre punti.

Nonostante tutto Gazzetta dello Sport dà sette in pagella Ambrosino: “Due assist d’oro a Volpato, il primo messo in porta. E il desto da metà campo che per poco non finisce in rete”. Ambrosino ora si giocherà la semifinale degli Europei Under 19 con l’Italia che si è piazzata seconda nel proprio girone. Poi l’attaccante di Procida si godrà un po’ di vacanze prima di capire cosa fare del proprio futuro. Il giocatore è stato blindato dal Napoli che però ora deve capire se mandarlo in prestito e fargli fare un percorso simile ad Insigne, oppure se vorrà tenerlo in rosa per una stagione. È molto probabile che Ambrosino vada in ritiro a Dimaro e poi venga scelto il suo futuro, ci sono molto club di Serie B che lo seguono.