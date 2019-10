Italia a valanga sul Liechtenstein, assist per Di Lorenzo

Italia a valanga sul Liechtenstein, ancora protagonista Giovanni Di Lorenzo che al suo esordio in maglia azzurra ha messo a referto un assist per Belotti.

Nel facile 5-0 della squadra di Mancini contro il modesto Liechtenstein si distingue ancora Di Lorenzo, poco impegnato in difesa è stato comunque positivo il suo apporto in entrambe le fasi di gioco, facendosi trovare sempre pronto. L’Italia già qualificata per gli Europei 2020 guadagna altri tre punti e Mancini eguaglia il record di vittorie consecutive di Pozzo.

Assist per Di Lorenzo

Un cross perfetto per Andrea Belotti, così ha contraddistinto il suo esordio in maglia azzurra Giovanni Di Lorenzo. Il difensore del Napoli ha esordito con la maglia dell’Italia che vince a valga sul piccolo Liechtenstein. Buona prova per Di Lorenzo che si è disimpegnato bene sulla destra, chiudendo bene sulle poche ripartenze della squadra avversaria ed affondando sulla fascia quando possibile. Alla fine è riuscito anche ad offrire un assist perfetto per Belotti che ha firmato così il gol del 5-0 finale.

Anche Fabian Ruiz è protagonista nel pareggio in extremis della Spagna con la Svezia. Il centrocampista del Napoli è stato schierato titolare da Moreno e con un tiro-cross al 92′ ha trovato in area di rigore libero Rodrigo che ha firmato il definitivo 1-1.