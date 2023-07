Napoli-Itakura, affare in chiusura? Se l’agente smentisce, il club conferma: “Molto interessante”

Il Napoli sembrerebbe aver scelto il sostituto di Kim: possibile affare in conclusione per Ko Itakura? Spunta la risposta del club.

Notizie Mercato Napoli – Con Kim Min-jae che si trasferisce al Bayern Monaco per la prossima stagione, il Napoli è alla ricerca di un sostituto degno per il difensore sudcoreano. Tra i nomi che emergono c’è quello di Ko Itakura, difensore del Borussia M’Gladbach.

Potrebbe essere proprio Ko Itakura il successore di Kim Min-jae? Da un sudcoreano a un giapponese, tutto è possibile. Nella giornata di ieri è emersa una voce proveniente dall’entourage del difensore del Borussia Monchengladbach riguardo ad un possibile affare in fase di conclusione. Il Corriere dello Sport ha fatto chiarezza su questa situazione:

“La situazione non cambia, certe dinamiche rimangono le stesse in tutto il mondo, che si tratti della Germania o del Giappone: ovunque ci sia un amico dell’amico che risolve questioni o fornisce indiscrezioni, che a volte si rivelano false. Anche questa volta è andata così, perché la notizia che coinvolge il management del calciatore (“Abbiamo un’offerta dal club saudita dell’Al-Nassr e dal Napoli, ma il Napoli è più vicino alla firma”) è stata smentita dagli agenti con il solito metodo delle comunicazioni riservate. Tuttavia, qualcosa è successo, almeno questo: a Castel Volturno hanno espresso interesse per il calciatore, definendolo ‘molto interessante'”.