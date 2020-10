Pippo Inzaghi tecnico del Benevento ha commentato a Dazn la sconfitta della squadra, ribaltata dal Napoli dopo il gol di Roberto Insigne.

Il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi, è contento della prestazione dei suoi calciatori e al termine del match esalta anche il Napoli: “Oggi abbiamo fatto qualcosa di veramente eccezionale. Vedere il Napoli giocare gli ultimi minuti in area di rigore, vederli soffrire ed esultare in quel modo è veramente una grande cosa. Loro sono una grande squadra e possono puntare allo scudetto. Lo dice anche il calciomercato, se prendi uno come Osimhen puoi puntare a certi traguardi, auguro il miglio a Rino Gattuso“. Inzaghi durante l’intervista nel post partita di Benevento-Napoli esalta anche la rosa generale degli azzurri: “Con certe squadra c’è veramente poco da fare, basti pensare che hanno messo in campo gente come Petagna e Politano“.

Sulla prestazione del suo Benevento, Inzaghi ha aggiunto: “Sono felice per quello fatto vedere in campo e per quello che abbiamo fatto fino ad ora. Abbiamo messo in difficoltà squadre come Roma e Napoli e questo non è affatto poco. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi il calo nella ripresa ci sta. Non c’è nulla da rimproverare ai calciatori“.