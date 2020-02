L'Inter punta tre giocatori del Napoli: Servono 90 milioni

L’Inter pensa a tre giocatori del Napoli: Allan, Meret e Mertens. Per il portiere e il centrocampista brasiliano occorrono almeno 90 milioni.

Il Napoli la prossima stagione senza gli introiti della Champions League potrebbe ripartire con un progetto ridimensionato. De Laurentiis è ancora indeciso sull’allenatore, ma le voci su Juric si fanno sempre più insistenti. Nonostante l’annata negativa, molti calciatori azzurri sono richiesti da grandi club. Koulibaly in primis, ma soprattutto Alex Meret. Il portiere friulano vive un dualismo perpetuo con Ospina, ma ciò nonostante potrebbe partecipare ala prossimo europeo con la Nazionale di Roberto Mancini.

Meret cosi come Allan e Mertens sono finiti nel mirino di Marotta. L’inter pensa ai tre giocatori del Napoli per rafforzare la rosa di Antonio Conte, come spiega la Gazzetta dello Sport:

“Alex Meret, portiere del Napoli che in questi ultimi mesi – in particolare da quando è arrivato Gattuso – è in concorrenza con David Ospina, a fine anno potrebbe riflettere sul suo futuro. Il portiere friulano, che potrebbe essere convocato da Roberto Mancini per i prossimi europei a giugno, ha attirato su di sè le mire dell’Inter (ma anche della Juventus).

Sul taccuino di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ci sono i nomi del portiere della SSC Napoli e di Musso dell’Udinese per il prossimo giugno. Per restare in casa dei partenopei, però, non va trascurata la pista che porta a Dries Mertens.

Il calciatore belga piace al club di Suning e il mancato accordo per il rinnovo con il Napoli potrebbe favorire i nerazzurri pronti a soddisfare le sue richieste economiche, ovvero circa 5-6 milioni a stagione per i prossimi tre anni.

All’Inter piace anche Allan, valutato da De Laurentiis almeno 55 milioni, mentre Meret, ad oggi, vale almeno 35 milioni. Insomma, con un investimento da 90 milioni l’Inter potrebbe ritrovarsi in rosa Allan, Meret e lo stesso Mertens”.