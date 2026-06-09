Inter orgogliosa del ‘colossale’ affare da 50 milioni per Onana con il Manchester United.

Il Passaggio di André Onana al Manchester United: Un Affare Storico per L’Inter

MILANO, ITALIA – 16 MAGGIO: André Onana dell’FC Internazionale festeggia dopo che Lautaro Martinez ha segnato il primo gol della squadra durante la semifinale di ritorno della UEFA Champions League tra FC Internazionale e AC Milan allo Stadio Giuseppe Meazza il 16 maggio 2023 a Milano, Italia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il direttore dell’Inter, Piero Ausilio, ha recentemente condiviso la sua opinione riguardo al trasferimento di André Onana al Manchester United avvenuto nell’estate del 2023. Secondo Ausilio, l’affare da 50 milioni di euro rappresenta uno dei migliori affari della storia del club. Onana era arrivato a Milano a parametro zero e, dopo solo una stagione, ha lasciato il club a un prezzo elevato, rivelandosi un’operazione finanziaria di grande successo.

“Inter è orgogliosa del trasferimento di Onana”, ha dichiarato Ausilio durante un podcast condotto dal presentatore italiano Alessandro Cattelan (via FcInter1908). “Se parliamo di guadagno patrimoniale, probabilmente Onana è il nostro miglior affare. È stato un acquisto a costo zero e ha lasciato il club per una somma così cospicua. Credo sia il guadagno più alto nella storia del club, superato solo da operazioni come quella di Ibrahimovic.”

Il Percorso di Onana: Da Ajax all’Inter

André Onana è approdato all’Inter nella stagione 2022 dopo aver trascorso anni di successo con l’Ajax. Il portiere camerunense ha rapidamente conquistato la fiducia dell’allenatore e dei tifosi, giocando un ruolo chiave nel percorso dell’Inter verso il successo. Durante la sua permanenza all’Inter, Onana ha vinto una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, oltre a contribuire alla partecipazione della squadra alla finale di Champions League.

La sua carriera è stata caratterizzata da prestazioni straordinarie, che hanno attirato l’attenzione di club europei di alto livello. L’Inter ha colto l’occasione di monetizzare l’investimento in modo estremamente vantaggioso, facendo di Onana uno dei portieri più ricercati sul mercato. Non sorprende che Ausilio sottolinei il valore di questo accordo, non solo per l’impatto finanziario ma anche per il suo significato all’interno della strategia di crescita del club.

Onana ha dimostrato non solo abilità sul campo, ma anche leadership, fungendo da esempio per i giovani calciatori. Il suo trasferimento al Manchester United rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, ma il lascito lasciato all’Inter sarà difficilmente dimenticato. I tifosi rimarranno sempre grati per il suo contributo, e i dirigenti del club trarranno insegnamenti da questa operazione.

Il Futuro dell’Inter: Strategie di Mercato e Prossimi Obiettivi

Durante lo stesso podcast, Piero Ausilio ha toccato altri temi rilevanti sulla strategia di mercato dell’Inter per l’estate del 2024. Il direttore sportivo ha confermato che Denzel Dumfries è molto vicino a un trasferimento al Real Madrid, sollevando domande sul futuro a lungo termine dell’esterno olandese in nerazzurro. Questa notizia non è di certo inaspettata, date le recenti voci di mercato.

Inoltre, Ausilio ha categoricamente affermato che Nicolò Barella non è al momento sul mercato, rassicurando i tifosi riguardo alla permanenza di uno dei giocatori più talentuosi della rosa. Le scelte future dell’Inter saranno fondamentali per mantenere la competitività nel campionato e nelle competizioni europee, soprattutto dopo la positiva stagione che ha visto la squadra protagonista.

Il lavoro del club sarà ora focalizzato nel mantenere l’equilibrio tra la crescita sportiva e gli aspetti finanziari, essenziale per garantire una continuità di successi. Con la partenza di Onana, l’Inter è chiamata a utilizzare intelligentemente i fondi ricevuti per costruire una rosa competitiva che possa fronteggiare le sfide future.

Un affare storicamente significativo, il trasferimento di Onana, rappresenta solo un capitolo in una narrazione più grande per l’FC Internazionale. Mentre l’Inter si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua storia, i tifosi possono attendere con trepidazione i prossimi sviluppi sul mercato.

Fonti: FcInter1908, Getty Images.

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