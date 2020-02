Inter-Napoli, la reazione di De Laurentiis dopo la vittoria degli azzurri

Aurelio De Laurentiis ha visto Inter-Napoli dalla sua casa di Roma.

La prima semifinale di Coppa Italia si è conclusa con la vittoria del Napoli di Gattuso sull’Inter di Antonio Conte. A fine gara il tecnico salentino ha fatto i complimenti al Napoli ma ha anche lanciato una frecciata velenosa a Gattuso.

Conte ha accusato il Napoli di aver fatto una partita difensiva. Un paradosso quello di Conte in quanto la sua Inter gioca prevalentemente di contropiede.

Il Napoli si è presentato al cospetto dell’Inter senza Insigne, senza Koulibaly, senza Allan (se non per pochi minuti), con tre gol dal Lecce ancora ben impressi nella mente e una sensazione di fragilità molto netta.

Gattuso ha tirato fuori dal cilindro la gara giusta, imbrigliando Conte, che può arrabbiarsi quanto vuole provando a ridimensionare la partita disputata dal Napoli.

Da Roma, come riporta il quotidiano il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis ha assistito alla vittoria del suo Napoli contro l’Inter, decisa da una bellissima rete di Fabian Ruiz.

De Laurentiis al termine della gara è apparso molto soddisfatto e contento della vittoria nella semifinale di andata. Il patron, poco dopo la gara, ha sentito telefonicamente Gattuso per fargli i suoi complimenti e incitato a continuare su questa strada.

La speranza del presidente azzurro è quella che la squadra riesca a riprendere una marcia importante anche in campionato, intanto il primo obiettivo stagionale, la finale di Coppa Italia, è più vicino.

Non sarà semplice, per Gattuso, trovare misure e contromisure ad un nuovo possibile calo di tensione, ad una nuova fase difensiva fatta in modo non preciso.

Portare il Napoli di Coppa in campionato è la sfida che Gattuso lancia a se stesso per restare ancorato alla panchina del Napoli.