Inter: allarme Brozovic, nuovi esami per il croato

Marcelo Brozovic fa preoccupare l’Inter a causa dell’infortunio che ha subito durante la sfida con l’Argentina in semifinale ai Mondiali.

In un primo momento il ct della nazionale croata aveva fatto sapere che il giocatore doveva essere valutato per la sfida per la finale di terzo e quarto posto, ma oggi arriva la decisione che Brozovic non scenderà in campo. Il giocatore si sottoporrà a nuovi esami strumentali per valutare l’entità del suo infortunio.

Molto probabilmente il giocatore non sarà rischiato per evitare che il problema al polpaccio accusato contro l’Argentina possa diventare qualcosa di ancora più grave. Anche in casa Inter seguono da vicino l’evolversi dell’infortunio di Brozovic. Simone Inzaghi fa del centrocampista croato un elemento indispensabile per la sua mediana e la sua assenza ha sempre pesato sulla squadra nerazzurra. L’obiettivo sarebbe quello di averlo a disposizione il problema possibile, per poi farlo giocare il 4 gennaio 2022 contro il Napoli. Al momento, però, le condizioni di Brozovic non sono ancora chiare e quindi bisognerà attendere ulteriori sviluppi dagli esami che verranno effettuati nei prossimi giorni.

Anche in casa Napoli c’è qualche dubbio infortuni, uno su tutti quello relativo alle condizioni di Kim. Il sudcoreano ha giocato con un problema al polpaccio e quando rientrerà a Castel Volturno le sue condizioni fisiche dovranno essere vagliate.