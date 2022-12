Cucci: “Solo il Napoli può fermare sé stesso. Faccio la mia previsione”

Italo Cucci ritiene che solo il Napoli può fermare sè stesso e fa la sua previsione sulla Serie A

Italo Cucci, giornalista, esprime la sua opinione sul Mondiale in Qatar ai microfoni di “Si gonfia la rete”, sulle frequenze di Radio Crc: “Mondiale? I pronostici sono sempre difficili, ma questa involuzione dell’Argentina mi dà molta fiducia, più di quanta non ne avessi prima. Messi è diventato anche cattivo e non era nelle sue corde fino a poco tempo fa. Il Marocco si giocherà una partita su molti fronti e se dovesse andare avanti, mi piacerebbe addirittura che vincesse il Mondiale. Con un buon pullman si piò ancora andare avanti”.

Per Italo Cucci solo il Napoli può fermare sé stesso

Sul Napoli e sulla Serie A Italo Cucci dichiara: “Solo il Napoli può fermare sé stesso, gli altri non sono in grado. Faccio una previsione: non vedo il Napoli in grado di fermare sé stesso. Se dovesse perdere per strada il vantaggio guadagnato, resterebbe comunque solo”.

“Con le difficoltà della solitudine perché potrebbe avere qualche momento di gloria in anticipo e invece deve stare con la testa come se fosse sempre la prima partita. Attribuisco al calcio la mia perdurante giovinezza, vorrei riprovare quel divertimento che è stato straordinario”. Ha concluso Cucci.