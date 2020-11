Insigne: “Vittoria per Maradona e la città che soffre. Ora continuità”

Lorenzo Insigne attaccante del Napoli ha parlato a Sky al termine del match vinto dagli azzurri per 4-0 contro la Roma.

Un suo gol, magnifico, su punizione ha sbloccato Napoli-Roma. Lorenzo Insigne si presenta ai microfoni di Sky al termine del match con la Roma ancora con il dolore nel cuore per la scomparsa di Maradona: “Sicuramente ci ha dato una spinta in più perché è venuto a mancare un nostro idolo e fa male. Oggi ci tenevamo ancora di più a fare una grande prestazione e risultato, per lui e per tutta la città che sta soffrendo questa perdita“.

Analizzando la partita Insigne ha detto: “Penso che abbiamo studiato e affrontato la partita con la Roma molto bene. Noi siamo una squadra che ha tanta qualità, ma a volte facciamo degli errori e questo non va bene, perché magari non abbiamo sempre la mentalità giusta. Però sappiamo che con testa bassa e lavorare possiamo fare il meglio”.