CALCIOMERCATO NAPOLI- LORENZO INSIGNE. A 30 anni appena compiuti e con un contratto in scadenza l’anno prossimo, Lorenzo Insigne è davanti alla scelta più importante: finire la carriera con la squadra della sua vita, il Napoli, di cui è capitano e uomo simbolo, oppure monetizzare altrove l’ultimo contratto importante che verosimilmente avrà sul tavolo. Il problema è che la distanza sulle cifre per rinnovare col club azzurro. Al momento è davvero grande, tale da mettere a rischio la permanenza sul Golfo di Insigne. Il Napoli, così come Insigne ed il suo entourage hanno già le idee chiarissime. La dead line è il post Europeo, solo allora si chiarirà la situazione futuro del calciatore di Frattamaggiore.

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di AreaNapoli.it, Lorenzo Insigne avrebbe deciso di restare a Napoli. Il talento di Frattamaggiore e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno un rapporto molto diretto, franco e si parleranno a quattrocchi appena capiterà l’occasione. Dopo le vacanze di cui il giocatore godrà dopo l’Europeo. Lorenzo Insigne è appetito da tanti club in giro per l’Europa, ma parlerà con il Napoli e cercherà l’accordo che possa farlo restare in azzurro per sempre.