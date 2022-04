Insigne raggiunge l’altro capitano Hamsik: secondo bomber della storia del Napoli – Video

Lorenzo Insigne raggiunge il record di gol di Marek Hamsik a 121 reti, secondo miglior bomber della storia del Napoli. Al primo posto di questa speciale classifica c’è Dries Mertens che ha segnato anche con l’Empoli.

Soddisfazione anche per Lorenzo Insigne che si sblocca su azione e segna il gol del momentaneo 2-0 tra Napoli ed Empoli. L’attaccante che a fine stagione andrà al Toronto ha sfruttato alla perfezione l’assist di Anguissa, piazzando col sinistro dietro le spalle del portiere dei toscani. Insigne raggiunge anche la doppia cifra di gol in stagione per il quinto anno consecutivo, come era accaduto anche a Maradona e Vojak.