Insigne: “Avrei voluto giocare in azzurro tutta la vita. Osimhen? Le emozioni vissute qua non le ritroverà”

L’ex capitano azzurro, Lorenzo Insigne, in un’intervista a Sky Sport: nostalgia di Napoli e un consiglio a Victor Osimhen sul futuro.

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha manifestato apertamente la sua nostalgia per la città azzurra e la squadra partenopea, dopo essere tornato da un’esperienza negli Stati Uniti. In un’intervista con SKY Sport, Insigne ha condiviso le sue emozioni riguardo al ritorno al Maradona, definendolo un’esperienza unica e ricordando il sogno di giocare e indossare la fascia da capitano fin da bambino.

“Mi manca tutto di Napoli, ma io e la mia famiglia stiamo benissimo a Toronto”, ha dichiarato il numero 24, sottolineando il legame speciale con la città partenopea: “Tornare al Maradona è stata una emozione unica, da bambino ho sempre sognato quello che poi ho fatto, giocare e avere la fascia da capitano”, Insigne ha anche toccato l’argomento del suo addio al Napoli due stagioni fa, esprimendo il desiderio di aver giocato per la squadra azzurra per tutta la vita. Ha ricordato con amarezza il campionato sfuggito e festeggiato da Toronto, sottolineando quanto la vittoria significasse per la città.

“Avrei voluto giocare in azzurro tutta la vita, non è stato possibile ma va bene lo stesso. Con Sarri meritavamo di vincere il campionato, ma ce lo siamo fatti sfuggire dalle nostre stesse mani. Ho festeggiato da Toronto lo scudetto, so quanto ci tenesse la città. Io invidioso? Mai, sarò sempre il primo tifoso”.

Rivolgendosi alla sfida imminente tra la Juventus e il Napoli, Insigne ha condiviso le sue esperienze nelle passate sfide contro la Juventus, evidenziando il piacere di segnare contro di loro. Ha elogiato Kvara come il valore aggiunto della squadra nell’ultima stagione e si è augurato una grande prestazione del Napoli per portare gioia ai tifosi.

“Ho fatto tante sfide contro la Juve, da napoletano e tifoso del Napoli è sempre stato bello segnare contro di loro. Speriamo che il Napoli farà una grande prestazione per portare una gioia ai nostri tifosi. Kvara non lo conoscevo come giocatore, però vedendolo l’anno scorso è stato lui il valore aggiunto del Napoli. Ha fatto delle cose straordinarie”.

Infine, Insigne ha voluto lanciare un messaggio a Victor Osimhen riguardo al suo futuro. “Gli direi di pensarci bene prima di andare via. Le emozioni vissute qui un anno fa non le ritroverà, sarebbe diverso vincere con un’altra maglia. Spero possa restare ancora a lungo e che la società possa fare uno sforzo. Attaccanti forti così non ce ne sono troppi”, ha concluso Insigne, lasciando aperta la speranza di un futuro prolungato per Osimhen con il Napoli.