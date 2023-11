Infortunio Olivera, possibile lesione del crociato. Spunta il gran bel gesto di Gasperini

Il Napoli di Walter Mazzarri vince contro l’Atalanta, ma perde Mathias Olivera, che rischia di rimanere a lungo fuori dal campo da calcio.

Il Napoli ha conquistato tre punti cruciali contro l’Atalanta nella corsa alle posizioni di vertice, ma l’ombra dell’infortunio di Olivera ha offuscato la gioia della vittoria. Il difensore è stato costretto a lasciare il campo in barella nel corso del primo tempo, lasciando temere il peggio e soprattutto un lungo periodo di assenza.

Le prime diagnosi parlano di un “trauma distorsivo al ginocchio sinistro”, con una risonanza magnetica in programma presso Villa Stuart a Roma per confermare la situazione. Il timore principale è una lesione al crociato, una prospettiva preoccupante per il tecnico Mazzarri e l’intera squadra.

Il Corriere dello Sport riporta: “La nota triste è l’infortunio di Mathias Olivera: la prima diagnosi parla di ‘trauma distorsivo al ginocchio sinistro’, con una risonanza in programma oggi a Villa Stuart. Il forte timore è una lesione al crociato: la squadra ha dedicato la vittoria a lui, e il mondo del calcio gli ha inviato auguri di pronta guarigione”.

Un gesto di grande sportività è arrivato da Gian Piero Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta. Vedendo Olivera passare con le stampelle, Gasperini lo ha confortato con una pacca sulla spalla, dimostrando solidarietà in un momento difficile per il giocatore avversario.