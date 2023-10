Infortunio Anguissa: il Napoli cerchia in rosso una data per il rientro

Anguissa è fermo per infortunio, ma il Napoli ha già in mente la data del suo rientro. Il club azzurro cerchia in rosso una data.

CALCIO NAPOLI. Anguissa è ai box, ma il Napoli non perde tempo e punta già al suo rientro. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro vuole recuperare il centrocampista in circa tre settimane, giusto in tempo per la sfida di Champions a Berlino contro l’Union e il big match di Serie A con il Milan.

La Squadra al Lavoro Durante la Sosta

Non c’è tempo da perdere. Mentre alcuni giocatori sono con le Nazionali, il resto della truppa azzurra si sta preparando per la ripresa del campionato. Il prossimo impegno è fissato per il 21 ottobre: Verona-Napoli, in programma allo Stadio Bentegodi per la nona giornata di Serie A.

Focus sull’Allenamento

La squadra, con l’aggiunta di alcuni giovani della Primavera, ha messo nel mirino il possesso palla. Ma non solo. Dopo questa prima fase, è scattato il lavoro tattico, con una partitina a campo ridotto per mettere a punto le strategie.

Aggiornamenti sugli Infortunati

Juan Jesus e Gollini hanno diviso la seduta tra lavoro di gruppo e allenamento personalizzato. Anguissa, invece, è alle prese con le terapie per tornare al più presto. Buone notizie per Politano, che ha superato lo stato influenzale e si è aggregato al gruppo.

Idee chiare

Il Napoli ha le idee chiare: Anguissa è un tassello fondamentale e il suo rientro è atteso con ansia. La squadra sta lavorando sodo per essere pronta ai prossimi impegni, con o senza il centrocampista. Ma una cosa è certa: il Napoli vuole Anguissa in campo per le sfide più importanti che stanno per arrivare.