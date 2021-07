Infortunio al ginocchio per Demme, c’è preoccupazione

Infortunio al ginocchio per Diego Demme in Napoli-Pro Vercelli. Il centrocampista aveva cominciato da titolare la seconda amichevole del Napoli al fianco di Lobotka, ma si è dovuto fermare a causa di un infortunio in seguito ad uno scontro di gioco.

Demme ha avuto un problema al ginocchio in Napoli-Pro Vercelli, il giocatore è uscito dal campo sostenuto dallo staff medico. Secondo quanto fanno sapere da Canale 21 c’è preoccupazione per le condizioni di Demme, ma bisogna attendere degli aggiornamenti.