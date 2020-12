Infortuni Lozano e Koulibaly: ecco come stanno i due calciatori

Il Napoli esce sconfitto sul campo della Lazio ma pesano pure gli infortuni di Lozano e Koulibaly: affaticamento per il difensore più grave il messicano.

Gli infortunio di Koulibaly e Lozano preoccupano il Napoli con Gattuso che li ha dovuti sostituire durante il match giocato con la Lazio. Lozano è uscito molto dolorante dopo l’infortunio, sostenuto prima dallo staff medico e poi dalle stampelle e con una evidente borsa del ghiaccio sulla gamba. Il giocatore si è recato poi a Villa Stuart per accertamenti strumentali, che hanno evidenziato per Lozano un trauma contusivo alla gamba destra. Meno serio l’infortunio di Koulibaly che ha subito solo un affaticamento muscolare.

A questo punto per la partita di mercoledì Gattuso potrebbe vedere aggiornata la lista degli infortuni con Lozano out e Koulibaly recuperato, anche se bisognerà attendere ancora qualche ora prima di avere maggiori certezze in tal senso. Intanto gli azzurri sono in ritiro come voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis. L’ennesimo provvedimento per cercare di compattare una squadra che a volte sembra non scendere nemmeno in campo. E’ accaduto anche con la Lazio. E’ vero che c’erano le assenze di Osimhen, Insigne e Mertens ma la prova degli azzurri è stata veramente pessima, come ha sottolineato anche Gigi Riccio, vice di Gattuso, al termine del match.