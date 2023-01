Incredibile al “Maradona”: Napoli fuori dalla Coppa Italia, Cremonese avanti ai rigori

Il Napoli esce a sorpresa dalla Coppa Italia. La Cremonese agguanta il pari nel finale e vince ai rigori

Il Napoli perde con il punteggio di 6-7 dopo i calci di rigore (2-2 nei tempi supplementari e regolamentari) e dice addio alla Coppa Italia. Ai rigore è fatale l’errore di Lobotka.

Afena Gyan Cremonese Goal: lombardi qualificati ai quarti di finale della Coppa Italia.

Osimhen Napoli Goal

Valeri Cremonese Goal

Lobotka Napoli Fuori

Tsadjout Cremonese Goal

Zielinski Napoli Goal

Buonaiuto Cremonese Goal

Simeone Napoli Goal

Vasquez Cremonese Goal

Politano Napoli Goal

RIGORI

122′: FISCHIO DELL’ARBITRO. Si va ai rigori.

118′: OSIMHEN A LATO DI UN NIENTE.

116′. OCCASIONE ANGUISSA. Palla alta

114′: CARNESECCHI SALVA SU POLITANO. Poi Simeone manda sull’esterno della rete.

110′: Napoli alla ricerca di un pertugio ma la difesa della Cremonese è chiusa all’inverosimile.

108′. SOSTITUZIONE CREMONESE. Aiwu prende il posto di Pickel.

105′: INIZIO SECONDO TEMPO.

106′: FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE. Napoli-Cremonese 2-2.

105′: L’arbitro concede un minuto di recupero nel primo tempo supplementare.

103′: PALO DI SIMEONE. Zielinski batte al centro per Osimhen che stacca neanche dopo dieci secondi dall’ingresso in campo. Carnesecchi si distende a respingere sui piedi di Simeone che calcia a botta sicura.

102′: SOSTITUZIONE NAPOLI. Grande ovazione per Osimhen che prende il posto di Ndombele.

100′: ESPULSO SERNICOLA. L’arbitro estrae il cartellino rosso per il numero 18, a causa del pestone su Anguissa.

92′: AMMONITO VALERI. Fallo su Politano.

90′: TEMPI SUPPLEMENTARI.

97′: FINE SECONDO TEMPO. Napoli-Cremonese 2-2. Si va ai supplementari.

96′: AMMONITO SERNICOLA. Fallo tattico su Ndombele.

94′: AMMONITO MEITÈ. Fallo tattico su Lobotka.

93′: AMMONITO LOBOTKA. Fallo su Tsadjout.

90′: L’arbitro concede sei minuti di recupero.

87′: 2-2. PAREGGIO CREMONESE. Cross da destra di Zanimacchia, Afena Gyan stacca di testa troppo indisturbato e sigla il 2-2 all’87’.

85′: SOSTITUZIONE NAPOLI. Zielinski sostituisce Elmas. Il macedone tra i migliori del Napoli: ha sbagliato poco: sta maturando e si è visto anche oggi con

82′ SOSTITUZIONE CREMONESE. Zanimacchia prende il posto di Zanimacchia.

82′: SOSTITUZIONE NAPOLI. Kim Min-Jae sostituisce Ostigard.

80′: Importante intervento in fase difensiva di Juan Jesus, uno dei migliori in campo, che sradica la palla dai piedi di Okereke e nega una chance ghiotta al calciatore grigiorosso.

76′: Movimento di corpo di Simeone che manda al bar due avversari: il Cholito avanza e serve sulla sinistra Elmas: palla deviata in corner.

74′: Politano prova ad azionare Simeone ma fa buona guardia Bianchetti.

72′: Napoli molto reattivo in fase di recupero palla. Su pressing di Simeone, Politano ruba palla a Vasquez: tenta di metterla al centro ma è sfortunato nel rimpallo che premia il difensore grigiorosso.

70′: SOSTITUZIONE CREMONESE. Valeri entra al posto di Quagliata.

65′: TRIPLA SOSTITUZIONE CREMONESE. Ciofani, Castagnetti, Okereke sostituiti da Buonaiuto, Afena Gyan e Tsadjout.

65′: TRIPLA SOSTITUZIONE NAPOLI. Zerbin, Raspadori e Gaetano lasciano spazio a Politano, Lobotka ed Anguissa.

64′: Grande passaggio filtrante di Zerbin per Raspadori che viene anticipato: l’ex Frosinone dimostra una buona visione di gioco.

63′: Angolo non andato a buon fine per il Napoli.

62′: Zerbin toccato duro da Sernicola: l’arbitro non fischia e lascia proseguire.

61′: AMMONITO BERESZYNSKI. Il difensore polacco riceve il giallo per fallo su Quagliata.

58′: AMMONITO QUAGLIATA. Fallo su Bereszynski.

55′: NUOVE PROTESTE DEL NAPOLI. Elmas si beve tre avversari in area e poi cade a contatto con un avversario: per l’arbitro non c’è nulla così come confermato dal VAR.

51′: Gioco fermo per un infortunio a Okereke.

48′: OCCASIONE NAPOLI. Gaetano recupera palla e lancia Ndombele che in area serve Raspadori: palla troppo lunga per cui il tiro si spegne a lato.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO. Napoli-Cremonese 2-1

49’pt: AMMONITO OKEREKE. Il calciatore della Cremonese ammonito per proteste.

48’pt: MERET REATTIVO. Sul lancio di Hendry per Pickel, Meret esce dai pali e blocca la palla, anticipando l’autore del vantaggio lombardo.

47’pt: Traversone di Zerbin: palla lunga.

45′: L’arbitro concede quattro minuti di recupero.

42′: Okereke viene lanciato nello spazio: l’ex Venezia passa al centro ma non c’è nessuno ad aiutarlo.

38′: Il Napoli, rinvigorito dall’uno due mortifero, gioca con maggiore sicurezza.

36′: 2-1. IL NAPOLI RIBALTA IL PUNTEGGIO. Traversone preciso di Zerbin per Simeone che prende il tempo a Bianchetti e, grazie ad uno stacco imperioso, sigla un gran goal, da vero rapace dell’area di rigore.

33′: 1-1. PAREGGIA IL NAPOLI. Da calcio d’angolo, Elmas pesca sul secondo palo Ndombele che calcia una sassata a volo. Carnesecchi si oppone a mano aperta e si alza un campanile. Simeone salta e colpisce la traversa, poi il più lesto è Juan Jesus che anticipa tutti e firma il goal dell’1-1.

32′: Primo corner per il Napoli.

29′: LA CREMONESE SFIORA IL RADDOPPIO. Pickel viene imbeccato in area: ha spazio e scarta un cioccolatino per Quagliata che sbaglia l’impatto con la palla: salva definitivamente Juan Jesus in scivolata.

28′: AMMONITO VASQUEZ. Il difensore grigiorosso riceve il cartellino giallo per fallo da tergo su Elmas.

27′: Simeone al tiro: mura Vasquez.

26′: ELMAS D’ALTA CLASSE. Il numero 7, capitano questa sera, agevola Bereszynski con un pregevole di tacco che viene applaudito da tutto lo stadio.

23′: PROTESTE NAPOLI. La compagine azzurra recrimina per due contatti dubbi in area di rigore, ai danni di Raspadori e Zerbin, ma l’arbitro lascia proseguire. Dopo un consulto, anche la VAR conferma la decisione arbitrale.

21′: Accenno di reazione del Napoli. Gaetano in area per Elmas che, ostruito, serve Zerbin: l’ex Frosinone non controlla per bene e perde palla.

19′: OCCASIONE CREMONESE. Su un’azione fotocopia del goa, Okereke dribbla con una finta Bereszynski e, all’altezza dell’area piccola, prova il diagonale che sfila sul fondo.

18′: CREMONESE IN VANTAGGIO. Rapido contropiede dei lombardi. Okereke affonda sulla sinistra, mette al centro per Ciofani che non arriva sul pallone: la palla sfila sul secondo palo lì dov’è presente Pickel che sblocca il punteggio e firma lo 0-1.

14′: Un Napoli del tutto inedito cerca di trovare le misure nel passaggio ed anche nello schema tattico.

12′: Il gioco riprende.

10′: Gioco fermo per un colpo da subito da Juan Jesus. Sanitari in campo per sincerarsi delle sue condizioni.

7′: Angolo di Quagliata, Bianchetti stacca sul secondo palo ma la palla arriva distante dalla porta difesa da Meret

6′: Spunto di Quagliata sulla fascia sinistra: Bereszynski devia in corner. Primo angolo del match per i lombardi.

1′: Il Napoli ci prova immediatamente. Dopo neanche venti secondi, lancio lungo per Simeone che viene anticipato da Carnesecchi.

Pre-partita

Il Napoli è pronto ad iniziare il suo percorso in Coppa Italia contro la Cremonese, in una gara valida per gli ottavi di finale che si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona. Nonostante l’allerta meteo sulla Campania, la partita si svolge regolarmente.

Il tecnico del Napoli, Spalletti, ha deciso di fare alcune rotazioni nell’undici titolare, concedendo un turno di riposo a diversi protagonisti della gara contro la Juventus. Il trainer di Certaldo si affida al 4-2-3-1. In attacco, il “Cholito” Simeone sarà il riferimento centrale, supportato dal Elmas, Raspadori e Zerbin. A centrocampo, Gaetano e Ndombele. In difesa, la coppia centrale sarà formata da Ostigard e Juan Jesus, con Olivera a sinistra e Bereszynski a destra, pronto per il suo debutto in azzurro. In porta, ci sarà Meret. Non convocati Demme per la nascita della figlia e Kvaratskhelia influenzato.

Dall’altra parte, la Cremonese arriva alla gara con un cambio importante nella guida tecnica: dopo l’esonero di Alvini, il club grigiorosso ha affidato il timone della squadra a Davide Ballardini. Il tecnico emiliano presenta la sua squadra con il classico 3-5-2 con Okereke come partner d’attacco di Ciofani e Castagnetti come mediano. Sulle corsie laterali, ci saranno Sernicola e Quagliata. A protezione del portiere Carnesecchi ci sarà la linea difensiva a tre formata da Hendry, Bianchetti e Vasquez.

Il tabellino di Napoli-Cremonese

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Gaetano; Elmas, Raspadori, Zerbin; Simeone. A disposizione: Marfella, Sirigu, Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Rrahmani, Zedadka, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Osimhen, Politano. Allenatore: Luciano Spalletti

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata; Okereke, Ciofani. A disposizione: Saro, Sarr, Valeri, Aiwu, Buonaiuto, Felix, Milanese, Tsadjout, Zanimacchia. Allenatore: Davide Ballardini.

MARCATORI: 18′ Pickel (C), 33′ Juan Jesus (N), 36′ Simeone (N), 87′ Afena Gyan (C)

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno (assistenti: Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti)

NOTE: spettatori: 25mila. Espulso: al 100′ Sernicola (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Bereszynski, Lobotka (N); Vasquez, Okereke, Quagliata, Meitè, Valeri (C). Angoli: 4-1. Recupero: 4 nel primo tempo; 7 nel secondo tempo